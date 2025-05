ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Angelo Stiller wybrał Real Madryt

Real Madryt bardzo szybko zabrał się do pracy, aby zatuszować kiepski sezon i dokonać wielkich wzmocnień. Królewscy dotychczas dopięli już dwa wielkie wzmocnienia. Los Blancos przekonali do przeprowadzki Trenta Alexandra-Arnolda oraz Deana Huijsena. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec przyjść na Estadio Santiago Bernabeu.

W ostatnich tygodniach Real Madryt rywalizował z Liverpoolem o transfer pomocnika. W kręgu zainteresowań tych dwóch wielkich zespołów znajdował się Angelo Stiller z VfB Stuttgart. Jak się okazuje, niemiecki zawodnik zdecydował już, który klub chce reprezentować w przyszłym sezonie. Z informacji przekazanych przez „Defensa Central” dowiadujemy się, że wybór 24-latka padł na Królewskich.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Wspomniane źródło zaznacza, że Angelo Stiller ma ogromne ambicje związane z przeprowadzką do Realu Madryt. Niemiec bowiem chce pójść śladami swojego rodaka – Toniego Kroosa. Królewscy zatem mają wszystko w swoich rękach, aby dokonać transferu 24-letniego pomocnika.

Angelo Stiller w miniony weekend zakończył już sezon 2024/25. W trwającej kampanii reprezentant Niemiec rozegrał 46 spotkań w koszulce VfB Suttgart. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dziewięć asyst.