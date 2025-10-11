Real Madryt już w styczniowym okienku jest gotowy przeprowadzić transfer. Królewscy chcą pozyskać Dayota Upamecano z Bayernu Monachium. Umowa Francuza wygasa po sezonie, więc kwota odstępnego będzie niska - donosi "Marca".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dayot Upamecano może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt bardzo dobrze wszedł w ten sezon. Podopieczni Xabiego Alonso prezentują wysoką formę i na październikową przerwę reprezentacyjną zeszli na prowadzeniu w La Lidze. Królewscy w letnim okienku transferowym wydali mnóstwo pieniędzy, ale budowa składu nie została jeszcze zakończona. Klub planuje bowiem kolejne ruchy kadrowe.

Z informacji przekazanych przez hiszpański portal „Marca” dowiadujemy się, że Real Madryt planuje przeprowadzić głośny transfer w zimowym okienku. Otóż Florentino Perez i spółka planują pozyskać Dayota Upamecano z Bayernu Monachium. Styczniowa przeprowadzka Francuza nie jest przypadkowa. Królewscy bowiem chcą wykorzystać, że kontrakt defensora wygasa wraz z końcem sezonu, więc będzie dostępny za niską kwotę odstępnego.

Real Madryt jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Dayota Upamecano. Zawodnik Bayernu Monachium znajduje się również na celowniku m.in. Interu Mediolan. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o reprezentanta Francji, ponieważ jest mała szansa, że mistrzowie Bundesligi będą kontynuowali z nim współpracę.

Dayot Upamecano reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2021 roku. Dotychczas defensor rozegrał 161 spotkań w koszulce obecnego mistrza Niemiec. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień, a także 10 asyst.