Real Madryt straci pomocnika? Może dołączyć do reprezentanta Polski

Dani Ceballos może wkrótce zakończyć swoją przygodę z Realem Madryt. Jak donosi serwis talkSPORT, 29-letni pomocnik mógłby wrócić do Premier League.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Ceballos może odejść z Realu. Chce go angielski gigant

Dani Ceballos nie dostaje aktualnie zbyt wielu szans na grę. Hiszpan nie pojawił się na murawie w meczu Pucharu Króla z Albacete, który Real Madryt przegrał 2:3. Alvaro Arbeloa wprowadził na boisko większość doświadczonych zawodników, jednak pomocnik pozostał na ławce.

Z kolei w Superpucharze Hiszpanii i lidze w ostatnim czasie albo dostawał szansę w ostatnich minutach spotkań, albo nawet nie podnosił się z ławki. To podsyciło spekulacje o przyszłości 29-latka na Santiago Bernabeu.

Według doniesień sytuację Hiszpana monitoruje Aston Villa, a więc klub, w którym występuje reprezentant Polski, Matty Cash. Ekipa z Birmingham, chce wzmocnić środek pola, a Ceballos ma być jedną z głównych opcji. Co ciekawe, Unai Emery zna piłkarza z czasów wspólnej pracy w Arsenalu.

W trakcie pobytu w Londynie grał regularnie i był ważną postacią zespołu. W Aston Villi, która obecnie znajduje się w czołówce Premier League, może być podobnie. Taka możliwość może być kusząca dla 13-krotnego reprezentanta Hiszpanii.

W bieżącym sezonie uzbierał zaledwie 367 minut gry w La Liga, a w pierwszym składzie znalazł się tylko cztery razy. Transfer może być dla niego szansą na odbudowę formy.

Zobacz także: Mbappe dał sygnał na treningu. Arbeloa ma problem