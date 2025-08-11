Real Madryt ściągnął nowe gwiazdy. Oto transfery Królewskich

Real Madryt – transfery przed sezonem 2025/2026
Real Madryt przystąpił do letniego rynku transferowego z wyraźnym zamiarem wzmocnienia linii defensywnej. Ta formacja była prawdopodobnie największą bolączką Los Blancos w trakcie sezonu 2024/2025. Carlo Ancelotti był wielokrotnie zmuszany do stosowania awaryjnych rozwiązań, a to nie sprzyjało rywalizacji w najważniejszych momentach rozgrywek.
Wraz z przyjściem Xabiego Alonso zarząd Realu Madryt postanowił zneutralizować problemy w obronie. Florentino Perez ściągnął po jednym nowym zawodniku na każdą pozycję w defensywie. Ponadto powiew świeżości do ataku ma wprowadzić Franco Mastantuono.
Oprócz wzmocnień klub postanowił pożegnać niektórych zawodników. Najwięcej mówiło się o odejściu dwóch legend, a więc Luki Modricia oraz Lucasa Vazqueza.
Real Madryt – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Trent Alexander-Arnold
|prawy obrońca
|Liverpool
|10 mln euro
|Dean Huijsen
|środkowy obrońca
|Bournemouth
|62,5 mln euro
|Alvaro Carreras
|lewy obrońca
|Benfica
|50 mln euro
|Franco Mastantuono
|prawy napastnik
|River Plate
|45 mln euro
Real Madryt – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Luka Modrić
|pomocnik
|AC Milan
|bez odstępnego
|Lucas Vazquez
|prawy obrońca
|bez klubu
|bez odstępnego
|Reinier
|ofensywny pomocnik
|Atletico Mineiro
|bez odstępnego
|Jesus Vallejo
|środkowy obrońca
|Albacete
|bez odstępnego
|Mario Martin
|defensywny pomocnik
|Getafe
|wypożyczenie
|Alvaro Rodriguez
|napastnik
|Elche
|2 mln euro
Bilans transferowy Realu Madryt
- Nowi zawodnicy: 4
- Odejścia z klubu: 6
- Wydatki na transfery: 167,5 mln euro
- Zarobki na transferach: 2 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Realu Madryt
Letni rynek transferowy jeszcze się nie zamknął, a więc wokół Realu Madryt wciąż krąży wiele plotek. Ponoć na radarze Los Blancos znaleźli się tacy zawodnicy jak m.in. Rodri (Man City), Ibrahima Konate (Liverpool) i William Saliba (Arsenal). Możliwe są również kolejne odejścia z drużyny – głównym kandydatem pozostaje Rodrygo, który rzekomo nie znajduje się w planach Xabiego Alonso.
Czy Real Madryt zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2025/2026?
- Tak 64%
- Nie 36%
14+ Votes