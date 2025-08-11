Real Madryt ściągnął nowe gwiazdy. Oto transfery Królewskich

09:36, 11. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Real Madryt w ostatnich tygodniach sprowadził do drużyny kilku nowych zawodników. Oto bilans transferowy Królewskich na chwilę przed startem sezonu La Liga.

Xabi Alonso
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt – transfery przed sezonem 2025/2026

Real Madryt przystąpił do letniego rynku transferowego z wyraźnym zamiarem wzmocnienia linii defensywnej. Ta formacja była prawdopodobnie największą bolączką Los Blancos w trakcie sezonu 2024/2025. Carlo Ancelotti był wielokrotnie zmuszany do stosowania awaryjnych rozwiązań, a to nie sprzyjało rywalizacji w najważniejszych momentach rozgrywek.

Wraz z przyjściem Xabiego Alonso zarząd Realu Madryt postanowił zneutralizować problemy w obronie. Florentino Perez ściągnął po jednym nowym zawodniku na każdą pozycję w defensywie. Ponadto powiew świeżości do ataku ma wprowadzić Franco Mastantuono.

Oprócz wzmocnień klub postanowił pożegnać niektórych zawodników. Najwięcej mówiło się o odejściu dwóch legend, a więc Luki Modricia oraz Lucasa Vazqueza.

Real Madryt – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Trent Alexander-Arnoldprawy obrońcaLiverpool10 mln euro
Dean Huijsenśrodkowy obrońcaBournemouth62,5 mln euro
Alvaro Carreraslewy obrońcaBenfica50 mln euro
Franco Mastantuonoprawy napastnikRiver Plate45 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Real Madryt – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Luka ModrićpomocnikAC Milanbez odstępnego
Lucas Vazquezprawy obrońcabez klububez odstępnego
Reinierofensywny pomocnikAtletico Mineirobez odstępnego
Jesus Vallejośrodkowy obrońcaAlbacetebez odstępnego
Mario Martindefensywny pomocnikGetafewypożyczenie
Alvaro RodrigueznapastnikElche2 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Realu Madryt

  • Nowi zawodnicy: 4
  • Odejścia z klubu: 6
  • Wydatki na transfery: 167,5 mln euro
  • Zarobki na transferach: 2 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Realu Madryt

Letni rynek transferowy jeszcze się nie zamknął, a więc wokół Realu Madryt wciąż krąży wiele plotek. Ponoć na radarze Los Blancos znaleźli się tacy zawodnicy jak m.in. Rodri (Man City), Ibrahima Konate (Liverpool) i William Saliba (Arsenal). Możliwe są również kolejne odejścia z drużyny – głównym kandydatem pozostaje Rodrygo, który rzekomo nie znajduje się w planach Xabiego Alonso.

