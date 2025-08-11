Real Madryt ściągnął nowe gwiazdy. Oto transfery Królewskich

Real Madryt w ostatnich tygodniach sprowadził do drużyny kilku nowych zawodników. Oto bilans transferowy Królewskich na chwilę przed startem sezonu La Liga.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt – transfery przed sezonem 2025/2026

Real Madryt przystąpił do letniego rynku transferowego z wyraźnym zamiarem wzmocnienia linii defensywnej. Ta formacja była prawdopodobnie największą bolączką Los Blancos w trakcie sezonu 2024/2025. Carlo Ancelotti był wielokrotnie zmuszany do stosowania awaryjnych rozwiązań, a to nie sprzyjało rywalizacji w najważniejszych momentach rozgrywek.

Wraz z przyjściem Xabiego Alonso zarząd Realu Madryt postanowił zneutralizować problemy w obronie. Florentino Perez ściągnął po jednym nowym zawodniku na każdą pozycję w defensywie. Ponadto powiew świeżości do ataku ma wprowadzić Franco Mastantuono.

Oprócz wzmocnień klub postanowił pożegnać niektórych zawodników. Najwięcej mówiło się o odejściu dwóch legend, a więc Luki Modricia oraz Lucasa Vazqueza.

Real Madryt – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Trent Alexander-Arnold prawy obrońca Liverpool 10 mln euro Dean Huijsen środkowy obrońca Bournemouth 62,5 mln euro Alvaro Carreras lewy obrońca Benfica 50 mln euro Franco Mastantuono prawy napastnik River Plate 45 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Real Madryt – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Luka Modrić pomocnik AC Milan bez odstępnego Lucas Vazquez prawy obrońca bez klubu bez odstępnego Reinier ofensywny pomocnik Atletico Mineiro bez odstępnego Jesus Vallejo środkowy obrońca Albacete bez odstępnego Mario Martin defensywny pomocnik Getafe wypożyczenie Alvaro Rodriguez napastnik Elche 2 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Realu Madryt

Nowi zawodnicy: 4

4 Odejścia z klubu: 6

6 Wydatki na transfery: 167,5 mln euro

167,5 mln euro Zarobki na transferach: 2 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Realu Madryt

Letni rynek transferowy jeszcze się nie zamknął, a więc wokół Realu Madryt wciąż krąży wiele plotek. Ponoć na radarze Los Blancos znaleźli się tacy zawodnicy jak m.in. Rodri (Man City), Ibrahima Konate (Liverpool) i William Saliba (Arsenal). Możliwe są również kolejne odejścia z drużyny – głównym kandydatem pozostaje Rodrygo, który rzekomo nie znajduje się w planach Xabiego Alonso.