Real Madryt wkrótce może pożegnać Rodrygo. Brazylijczyk znajduje się na radarze Arsenalu. Królewscy tymczasem nie zamierzają sprzedawać swojego gracza za mniej niż 70-80 milionów euro - podaje "Marca".

Real Madryt oczekuje minimum 70-80 milionów euro za Rodrygo

Real Madryt nie zakończył jeszcze budowy składu na nadchodzący sezon. W głównej mierze jednak Florentino Perez i spółka skupiają się na transferach wychodzących. Wielu zawodników nie jest pewnych swojej przyszłości na Estadio Santiago Bernabeu. A w tym gronie znajduje się oczywiście Rodrygo. Brazylijczyk jednak nie chce opuszczać zespołu Królewskich.

Z informacji przekazanych przez serwis „Marca” dowiadujemy się, że Real Madryt wciąż nie zmienił zdania w sprawie Rodrygo. Brazylijczyk znajduje się na wylocie z klubu. Królewscy jednak poszli o krok dalej i postanowili poinformować o wycenie 24-latka. Jak się okazuje, Los Blancos oczekują za swojego zawodnika kwoty nie niższej niż 70-80 milionów euro.

Olbrzymie zainteresowanie Rodrygo wzbudza wśród klubów Premier League. Zawodnika Realu Madryt chcą Arsenal, Liverpool oraz Tottenham Hotspur. W szczególności to Kanonierzy poważnie interesują się Brazylijczykiem. Wspomniane źródło zaznacza, że londyńczycy jednak chcą wypożyczyć 24-latka.

Rodrygo jest związany z Realem Madryt od 2019 roku. Reprezentant Brazylii dotychczas rozegrał 270 spotkań w koszulce Królewskich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 68 trafień, a także 51 asyst.