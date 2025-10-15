Rudiger ma plan na przyszłość. Wszystko zależy od Alonso

Antonio Rudiger liczy na nowy kontrakt z Realem Madryt. Klub nie planuje zatrzymywać gwiazdora, ale ten powalczy o względy Xabiego Alonso - przekonuje Jorge Picon.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger powalczy o nowy kontrakt. Real to jego priorytet

Antonio Rudiger przez lata był liderem defensywy Realu Madryt. Carlo Ancelotti uważał go za nietykalnego, dlatego to właśnie wokół niego ustawiał całą formację. Niemiec był eksploatowany do granic możliwości, zwłaszcza w obliczu częstych absencji Edera Militao czy Davida Alaby. Być może wpłynęło to na jego obecny stan fizyczny, gdyż od września zmaga się z kontuzją mięśnia uda. Ma pauzować praktycznie do końca 2025 roku, a Królewscy już planują przyszłość bez niego.

Na ten moment Real nie zamierza oferować Rudigerowi nowej umowy. Obecna wygasa za kilka miesięcy, co jest jednoznaczne z prawdopodobnym opuszczeniem Santiago Bernabeu. Kluczową rolę odgrywa tu Xabi Alonso, który zwyczajnie nie widzi dla Rudigera miejsca w zespole. Podstawową parę stoperów tworzą Militao oraz sprowadzony latem Dean Huijsen, który spisuje się świetnie i ma olbrzymi potencjał.

Real latem może pożegnać dwóch weteranów – Davida Alabę oraz właśnie Rudigera. Niemiec zamierza jednak walczyć o przyszłość w stolicy Hiszpanii i priorytetowo traktuje pozostanie w drużynie. Gdy tylko wróci do zdrowia, zapowiada walkę o miejsce w składzie i względy Alonso, tak aby wspólnie z władzami klubu zmienił decyzję i zatrzymał Rudigera na kolejny sezon.

32-latek gra dla Realu od 2022 roku, kiedy to przyszedł z Chelsea w ramach wolnego transferu. Do tej pory zaliczył w jego barwach 157 występów.