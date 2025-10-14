Real Madryt rozważa pożegnanie jednej ze swoich największych gwiazd. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał portal As.com, dając do zrozumienia, że piłkarz może zmienić klub.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Real Madryt może pożegnać Antonio Rudigera

Real Madryt w tym sezonie może podjąć decyzję dotyczącą dalszej przyszłości Antonio Rudigera w klubie. Konkretne wieści na temat niemieckiego defensora przekazał portal As.com. Zawodnik ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2026 roku.

Według źródeł z Niemiec przyszłość piłkarza coraz bardziej oddala się od Realu. Co prawda sam Rudiger według Bildu wciąż walczy o najprawdopodobniej swój ostatni duży kontrakt w karierze. Nie musi to jednak oznaczać kontynuacji gry w madryckiej ekipie, lecz może oznaczać transfer do innego klubu. Tymczasem, jak informuje hiszpański serwis sportowy, problemy zdrowotne obrońcy sprawiły, że władze Los Blancos zaczęły poważnie rozważać rozstanie z piłkarzem.

Jasne jest, że od momentu, gdy do klubu z Madrytu trafił Xabi Alonso, Real zaczął analizować nowe koncepcje i delikatnie modyfikować swoją sytuację kadrową. Następca Carlo Ancelottiego ma konkretny plan, aby odbudować drużynę i przywrócić ją na absolutny szczyt.

W każdym razie przyszłość niemieckiego zawodnika wciąż pozostaje dużą niewiadomą. 32-latek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nadchodząca umowa może być jego ostatnią dużą w karierze. Jeśli więc piłkarz nie wróci do odpowiedniej dyspozycji, zarząd Realu może nie podjąć ryzyka związanego z przedłużeniem kontraktu.

Rudiger trafił do madryckiej ekipy z Chelsea w lipcu 2022 roku na zasadzie wolnego transferu. W trwającym sezonie wystąpił jak dotąd w sześciu spotkaniach, spędzając na boisku łącznie 438 minut. Obecna rynkowa wartość piłkarza wynosi około 15 milionów euro.

