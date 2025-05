Real traci gwiazdę? Rodrygo kuszony przez angielskie kluby

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Pierwszy trzy kluby nawiązały kontakt z otoczeniem Rodrygo

Rodrygo to zawodnik, który w tracie kampanii 2024/2025 należał do graczy, który miał swój wkład w oblicze ofensywne Realu Madryt. W każdym razie w El Clasico nie wystąpił, co rodzi różne spekulacje. Piłkarz nie wystąpił w żadnym z trzech ostatnich spotkań La Liga. Tymczasem ciekawe wieści przekazał Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że przedstawiciele Arsenalu, Chelsea i Manchesteru City podjęły już działania w sprawie. Realny scenariusz zakłada zatem, że reprezentant Brazylii może właśnie rozpoczynać etap ostatnich miesięcy swojej kariery w stołecznym klubie. Trzech gigantów już nawiązały bezpośredni kontakt z agentami zawodnika.

Chelsea ma zamiar pozyskać nowego napastnika. Dla klubu ze Stamford Bridge pozyskanie Rodrygo może być kluczowym elementem nowego ofensywnego oblicza The Blues, którym ma rządzić między innymi Cole Palmer. Brazylijski zawodnik mógłby stworzyć ciekawy duet ofensywny z Benjaminem Sesko.

Innym kandydatem do pozyskania Rodrygo jest Arsenal. Zwolennikiem takiego ruchu jest Mikel Arteta. Hiszpani ceni Brazylijczyka nie tylko względu na jakość, ale też wszechstronności. Nie tylko może grać jako klasyczna dziewiątka w ataku, ale radzi sobie także na skrzydłach.

W końcu w gronie chętnych na transfer z udziałem Rodrygi jest też Manchester City. Dla jednego z gigantów Premier League pozyskanie Brazylijczyka byłoby skokiem jakościowym. Chociaż niejasne jest czy Rodrygo miałby tworzyć duet napastników z Erlingiem Haalandem. Możliwy jest też scenariusz z zastąpieniem Norwega w klubie z Etihad Stadium.

Rodrygo to 24-latek, którego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie 100 milionów euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 50 meczach, notując w nich 13 trafień i 10 kluczowych podań.

