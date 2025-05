Chelsea zgłasza się po gwiazdora Realu. Perez chce go sprzedać!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodrygo na wylocie. Chelsea myśli o transferze

Rodrygo po sezonie może opuścić Santiago Bernabeu. Ostatnie miesiące w jego wykonaniu były rozczarowujące – oczekiwano, że wskoczy na wyższy poziom i stanie się jednym z liderów drużyny. Tak się nie stało, więc Real Madryt jest gotowy, aby z niego zrezygnować. Xabi Alonso, który lada moment obejmie zespół, nie jest szczególnym zwolennikiem brazylijskiego gwiazdora. Miał nawet wyrazić zgodę na jego odejście, gdyż woli postawić na Ardę Gulera czy Endricka.

Sam Rodrygo także nie pozostaje w tej sytuacji bierny. Ma świadomość, że w Madrycie kończy się jego czas, dlatego działa w poszukiwaniu nowego klubu. Najbliżej mu do Premier League, gdzie mógł trafić już w zeszłym roku. Wówczas intensywnie zabiegał o niego Manchester City, a wielkim zwolennikiem był Pep Guardiola. Florentino Perez nie chciał jednak słyszeć o sprzedaży Brazylijczyka, choć teraz podjąłby inną decyzję. Obywatele nie są jedynym klubem, który pragnie wykorzystać sytuację i sprowadzić go do siebie.

Do grona zainteresowanych dołączyła Chelsea. „Team Talk” twierdzi, że na Stamford Bridge rozpatruje się go jako bardzo jakościowe i potrzebne wzmocnienie ofensywy. Latem najprawdopodobniej odejdzie Christopher Nkunku, a Jadon Sancho czy Noni Madueke nie prezentują najwyższego poziomu. The Blues są gotowi stanąć do walki z Manchesterem City czy Liverpoolem. Real Madryt jest świadomy, jak wielkie poruszenie wywołuje wizja odejścia Rodrygo, więc cierpliwie wyczeka minimum kilku ofert.