Real Madryt i Raul Asencio wkrótce mogą zakończyć współpracę. Defensor bowiem wzbudza zainteresowanie klubów Serie A. Jego osoba trafiła pod obserwację SSC Napoli oraz AS Romy - przekazuje Ekrem Konur.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Raul Asencio na radarze Napoli i Romy

Real Madryt w obecnym sezonie ma problem ze skompletowaniem defensywy. Królewscy bowiem zmagają się z kontuzjami na tej pozycji. W trwającej kampanii wiele szans od Carlo Ancelottiego otrzymał Raul Asencio. Hiszpański obrońca dotychczas prezentował się dobrze, ale jego przyszłość może być pisana poza Estadio Santiago Bernabeu. 21-latek bowiem wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Raul Asencio może kontynuować swoją karierę na Półwyspie Apenińskim. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że wychowanek Realu Madryt wzbudził zainteresowanie dwóch klubów z Serie A. Hiszpański defensor trafił na radar AS Romy oraz SSC Napoli. Obecnie jednak są to jedynie pogłoski. Na więcej i bardziej konkretnych informacji będziemy zapewne musieli poczekać do lata.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

SSC Napoli oraz AS Romy nie są jedynymi klubami, które interesują się Raulem Asencio. 21-letni stoper znajduje się również na celowniku Nottingham Forest. Fascynująco zatem zapowiada się walka o transfer Hiszpana.

Raul Asencio dotychczas w seniorskich barwach Realu Madryt rozegrał 21 spotkań. W tym czasie wychowanek Królewskich zdołał nawet raz zaliczyć asystę. A miała ona miejsce w obecnym sezonie w rywalizacji przeciwko Osasunie Pampelunie.