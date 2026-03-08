Real Madryt przygotował ofertę. Perez złamie dla niego zasadę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri blisko Realu Madryt! Perez zrobi wyjątek tylko dla niego

Real Madryt określił cele transferowe na zbliżające się letnie okienko. Drużynę ma wzmocnić co najmniej dwóch zawodników na takich pozycjach jak środkowy obrońca oraz środkowy pomocnik. W przypadku środka pola wytypowali konkretnego piłkarza, za którego przygotowali ofertę. Jedynym warunkiem jest fakt, że Rodri musi być zdrowy do końca sezonu.

Rodri będzie obchodził w czerwcu 30. urodziny. Warto dodać, że Królewscy nie przyzwyczaili do sprowadzania tak doświadczonych zawodników. Co więcej, w klubie obowiązuje wewnętrzna zasada, że na takich piłkarzy nie mogą wydać więcej niż 40 mln euro.

Oczywiste jest, że mistrz Europy będzie kosztował więcej. Jak podaje Ramon Alvarez de Mon, specjalnie dla pomocnika Florentino Perez złamie zasadę i zapłaci tyle, ile będzie trzeba, aby latem pozyskać reprezentanta Hiszpanii. Propozycja dla Manchesteru City jest gotowa, ale Real Madryt zwleka ze względu na regularne kontuzje piłkarza. Jeśli Rodri będzie zdrowy, wtedy wyślą ofertę do Anglii.

Manchester City i Rodri to rozdział, który trwa od lipca 2019 roku. Obywatele pozyskali piłkarza z innego hiszpańskiego klubu – Atletico Madryt. Zapłacili za niego 70 milionów euro, a on sam wystąpił w 289 meczach, strzelając 28 goli i notując 32 asysty. W 2024 roku mimo kontuzji podczas Mistrzostw Europy został pod koniec roku nagrodzony Złotą Piłką dla najlepszego piłkarza na świecie.