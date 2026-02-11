Real Madryt przeprowadzi głośny transfer. Sześć gwiazd na liście życzeń

Real Madryt jako priorytet na lato traktuje transfer środkowego pomocnika. Mundo Deportivo ujawniło listę zawodników obserwowanych przez klub. Wśród kandydatów jest sześć głośnych nazwisk w tym m.in. Vitinha.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nowy pomocnik poszukiwany! Kogo kupi Real Madryt?

Real Madryt w styczniu odpuścił wzmocnienia pierwszego zespołu, skupiając się w pełni na letnim oknie transferowym. Florentino Perez ma przeznaczyć na transfery dość sporą sumę, a część kwoty zostanie wydana na nowego środkowego pomocnika. Ściągnięcie zawodnika do środka pola będzie absolutnym priorytetem. Królewscy chcą załatać dziurę po odejściu Luki Modricia i Toniego Kroosa.

Mundo Deportivo zebrało informacje dot. listy życzeń hiszpańskiego giganta. Do tej pory najczęściej z klubem łączonych było sześciu zawodników. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu jeden z nich przeniesie się na legendarne Bernabeu.

Na szczycie listy życzeń znalazł się Vitinha, czyli piłkarz Paris Saint-Germain, o którym ostatnio w kontekście przejścia do Realu jest najgłośniej. Długi kontrakt oraz brak klauzuli odstępnego mogą jednak być przeszkodą nie do pokonania dla Los Blancos.

Kolejne dwa nazwiska to Rodri i Enzo Fernandez. W przypadku Hiszpana plotki o transferze do Realu Madryt to nic nowego. Już w trakcie Mistrzostw Europy 2024 pojawiały się doniesienia o możliwej zmianie klubu. Z kolei Argentyńczyk szuka nowego wyzwania i nie ukrywa, że jego marzeniem jest założyć koszulkę 15-krotnych zdobywców Ligi Mistrzów. Chelsea nie będzie robić mu problemów z odejściem. Natomiast zajmuje on dopiero 3. miejsce na liście życzeń za Rodrim i Vitinhą.

Pozostałe nazwiska to Alexis MacAllister, Adam Wharton i Kees Smit. Z wymienionej trójki najtrudniej byłoby pozyskać piłkarza Liverpoolu ze względu na niechęć The Reds do rozstania z pomocnikiem. Natomiast pozostała dwójka to przedstawiciele młodego pokolenia z dużym potencjałem. Zwłaszcza Smit, który na ostatnim młodzieżowym Euro zrobił furorę i zwrócił na siebie uwagę topowych klubów.