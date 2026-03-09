Real Madryt przechwyci piłkarza Bayernu? Na to się nie zanosi

Bayern Monachium wstrzymał rozmowy kontraktowe z Konradem Laimerem. Nie ma jednak tematu jego transferu do Realu Madryt. Piłkarz wciąż na pierwszym miejscu stawia Bawarię - twierdzi Christian Falk.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Laimer nie chce odchodzić z Bayernu. Oczekuje lepszych warunków

Bayern Monachium spotkał się ze ścianą, jeśli chodzi o porozumienie w sprawie nowej umowy dla Konrada Laimera. Wydawało się, że jego pozostanie na Allianz Arena jest przesądzone, natomiast kilka dni temu pojawiły się informacje o odrzuceniu propozycji. Otoczenie Austriaka uważa, że nie otrzymał wystarczająco dobrych warunków, biorąc pod uwagę jego obecną rolę w zespole. Jest niekwestionowanym elementem wyjściowej jedenastki, a Vincent Kompany bardzo go ceni. Laimer dostrzega też, jak duże wynagrodzenie otrzymują Dayot Upamecano czy Michael Olise.

W międzyczasie pojawiły się sugestie, że na tej sytuacji może skorzystać inny gigant. Z transferem Laimera łączony był Real Madryt, ale póki co takiego tematu kompletnie nie ma. Christian Falk ujawnił, że pomocnik nie prowadzi rozmów kontraktowych z żadnym innym klubem. Na pierwszym miejscu stawia Bayern, gdzie czuje się znakomicie, natomiast oczekuje docenienia i lepszych warunków finansowych.

Przyszłość Laimera pozostaje więc niepewna. Bayern chciałby go zatrzymać, ale nie zamierza zaburzać struktury płacowe, a zdaniem władz Austriak nie należy do grona najważniejszych piłkarzy w drużynie. W tym momencie rozmowy o nowej umowie są wstrzymane.

Laimer w tym sezonie zanotował 3 bramki oraz 4 asysty w Bundeslidze, a do tego dołożył też 4 asysty w Lidze Mistrzów.