Real Madryt poluje na wielki transfer za darmo latem 2027 roku

Schlotterbeck na liście życzeń Realu Madryt
Real Madryt jest w trakcie dużych zmian, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Kolejne zmiany są spodziewane po zakończeniu sezonu, a z klubem ma pożegnać się dwóch doświadczonych zawodników. Prawdopodobnie nie zostanie przedłużony kontrakt z Antonio Rudigerem i Davidem Alabą. W ich miejsce mają przyjść nowi piłkarze, przede wszystkim znacznie młodsi.
Jednym z takich graczy może być Nico Schlotterbeck, który cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Jak donosi ESPN w Madrycie wysoko oceniają reprezentanta Niemiec i wierzą, że może być dużym wzmocnieniem dla zespołu Xabiego Alonso.
Schlotterbeck jest zwiążany z Borussią Dortmund, ale jego umowa obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. W związku z tym Królewscy są gotowi poczekać i sprowadzić go na zasadzie wolnego transferu. Na podobny pomysł wpadła także m.in. FC Barcelona, która szuka środkowego obrońcy. 26-latek przykuł również uwagę wielkiego rywala Borussii, czyli Bayernu Monachium.
BvB zdecydowali się na transfer Schlotterbecka w lipcu 2022 roku, płacąc za niego 20 milionów euro Freiburgowi. Łącznie dla klubu z Signal Iduna Park rozegrał 142 spotkania, w których zdobył 7 goli i zaliczył 18 asyst.