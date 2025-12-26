Real Madryt poluje na wielki transfer za darmo latem 2027 roku

Real Madryt rozważa wielki transfer latem 2027 roku. Wysokie notowania w klubie ma Nico Schlotterbeck. Jego kontrakt z Borussią Dortmund wygasa za półtora roku - donosi ESPN.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Schlotterbeck na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt jest w trakcie dużych zmian, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Kolejne zmiany są spodziewane po zakończeniu sezonu, a z klubem ma pożegnać się dwóch doświadczonych zawodników. Prawdopodobnie nie zostanie przedłużony kontrakt z Antonio Rudigerem i Davidem Alabą. W ich miejsce mają przyjść nowi piłkarze, przede wszystkim znacznie młodsi.

Jednym z takich graczy może być Nico Schlotterbeck, który cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Jak donosi ESPN w Madrycie wysoko oceniają reprezentanta Niemiec i wierzą, że może być dużym wzmocnieniem dla zespołu Xabiego Alonso.

Schlotterbeck jest zwiążany z Borussią Dortmund, ale jego umowa obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. W związku z tym Królewscy są gotowi poczekać i sprowadzić go na zasadzie wolnego transferu. Na podobny pomysł wpadła także m.in. FC Barcelona, która szuka środkowego obrońcy. 26-latek przykuł również uwagę wielkiego rywala Borussii, czyli Bayernu Monachium.

BvB zdecydowali się na transfer Schlotterbecka w lipcu 2022 roku, płacąc za niego 20 milionów euro Freiburgowi. Łącznie dla klubu z Signal Iduna Park rozegrał 142 spotkania, w których zdobył 7 goli i zaliczył 18 asyst.