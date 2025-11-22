Real Madryt poluje na pomocnika. Hiszpanie chcą aktywować klauzulę

Real Madryt uważnie przygląda się argentyńskiemu pomocnikowi. Według "Defensa Central", latem przyszłego roku Królewscy chcą ruszyć po Nico Paza z Como.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nico Paz może wrócić do Madrytu. Real obserwuje gwiazdę Como

Real Madryt w tym sezonie pod wodzą Xabiego Alonso spisuje się znakomicie zarówno w La Liga, jak i Lidze Mistrzów. W hiszpańskiej lidze Królewscy ponieśli jedynie porażkę w derbach z Atletico, ale za to pokonali Barcelonę (2:1) w El Clasico. Władze klubu nie spoczywają na laurach i uważnie monitorują rozwój młodych talentów.

Według serwisu „Defensa Central”, Real poważnie rozważa aktywację klauzuli odkupu Nico Paza, która umożliwiłaby sprowadzenie utalentowanego argentyńskiego pomocnika z powrotem na Estadio Santiago Bernabeu już przyszłego lata. Decyzja ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie zawodnikiem ze strony czołowych klubów.

21-letni Nico Paz, obecnie występujący w Como, wyrósł na jeden z najciekawszych młodych talentów w Europie. Jego dynamiczny styl gry, kreatywność w środku pola oraz umiejętność przechylenia losów meczu nie umknęły uwadze skautów największych drużyn.

Kluczowym elementem planów Realu pozostaje jednak klauzula odkupu. Według doniesień wynosi ona zaledwie 10 milionów euro, niezwykle atrakcyjną w kontekście potencjału młodego pomocnika. Dzięki temu Madryt znajduje się w uprzywilejowanej pozycji i może zablokować ewentualne transfery Paza do innych klubów.

W klubie doceniają spektakularny rozwój Argentyńczyka i wierzą, że wkrótce może on realnie wzmocnić pierwszą drużynę. Decyzję o aktywacji klauzuli wspiera również strategia odmładzania kadry, w której powrót wyróżniających się wychowanków odgrywa istotną rolę. W tym sezonie Paz zdobył cztery bramki i dołożył cztery asysty w 12 występach w Serie A i Pucharze Włoch.