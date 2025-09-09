Xabi Alonso naciska na Real. Chodzi o transfer gwiazdy

12:42, 9. września 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Sport.es

Real Madryt podczas letniego okienka transferowego skupił się na wzmocnieniu obrony. Jednak jak podaje hiszpański Sport, Xabi Alonso prosił także o sprowadzenie pomocnika.

Xabi Alonso
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt wciąż rozgląda się za nowym pomocnikiem

Xabi Alonso poprosił o sprowadzenie Angela Stillera. Niemiecki pomocnik nadal pozostaje na celowniku Realu Madryt i może być to priorytet transferowy w 2026 roku.

Tego lata hiszpański gigant wydał około 120 milionów euro na nowych obrońców. Do klubu dołączyli Dean Huijsen, Alvaro Carreras oraz Trent Alexander-Arnold. Nie wystarczyło jednak na sprowadzenie zawodnika do środka pola, mimo że hiszpański szkoleniowiec nalegał na transfer Stillera.

Alonso uważa, że piłkarz VfB Stuttgart pasowałby do jego zespołu. 24-latek ma jednak kontrakt ważny do 2028 roku, a niemiecki klub nie chce go tanio sprzedawać. Aktualnie portal „Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro. Sytuację pomocnika monitoruje także Bayern Monachium oraz kluby z Premier League, co może podnieść jego cenę.

Wszystko zależy od tego, jak Niemiec spisze się w nadchodzących miesiącach. Stuttgart liczy, że kolejny udany sezon pozwoli mu jeszcze bardziej wypromować zawodnika i sprzedać go za wysoką kwotę. Real Madryt wciąż zamierza obserwować poczynania gwiazdy Bundesligi.

W poprzednim sezonie defensywny pomocnik rozegrał 47 spotkania, w których strzelił cztery bramki oraz zanotował jedenaście asyst. W bieżącej kampanii wystąpił w czterech meczach i zaliczył jedną asystę.

