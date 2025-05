fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nowa gwiazda dopiero po klubowym mundialu

Real Madryt nie próżnuje i błyskawicznie działa na rynku transferowym. Trwający sezon został określony skrajnie nieudanym – gigant nie zdobył żadnego znaczącego trofeum, odpadając z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale i sromotnie przegrywając na krajowym podwórku z Barceloną. Następcą Carlo Ancelottiego na ławce zostanie Xabi Alonso, przed którym postawiono krótkoterminowy cel w postaci wygrania Klubowych Mistrzostw Świata. Aby zwiększyć szanse Królewskich, jeszcze przed startem rozgrywek do zespołu ma dołączyć trzech piłkarzy.

Sfinalizowano już transfer Deana Huijsena – podobnie Trenta Alexandra-Arnolda, choć ten nie został wciąż ogłoszony. Lada moment na Santiago Bernabeu będzie można spodziewać się nowego lewego defensora. Faworytem Florentino Pereza jest Alvaro Carreras, który również wykazuje sporą determinację, aby wylądować właśnie w stolicy Hiszpanii.

Zobacz również: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Wygląda na to, że Real do klubowego mundialu przystąpi z odświeżoną obroną. Po turnieju może jeszcze dojść do dwóch kolejnych wzmocnień. „AS” twierdzi, że Alonso optuje za wzmocnieniem środka pola, stąd zainteresowanie chociażby Angelo Stillerem czy Enzo Fernandezem. Do drużyny wciąż może dołączyć także gwiazda światowego formatu, a koszt jej sprowadzenia przekroczy 100 milionów euro. W tym przypadku za faworyta uznawany jest Florian Wirtz.

Plany Królewskich mogą jeszcze ulec zmianie na wypadek odejść. Niepewna pozostaje przyszłość Andrija Łunina czy Rodrygo.