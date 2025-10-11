Real Madryt planuje głośny ruch. Alonso poprosił o transfer

Real Madryt rozważa sprowadzenie swojego wychowanka. Jak informuje "Defensa Central", na celowniku Królewskich znalazł się Alex Jimenez, który obecnie występuje w barwach Bournemouth.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alex Jimenez łączony z Realem. Gigant chce odzyskać wychowanka

Real Madryt uważnie śledzi rozwój Alexa Jimeneza, 20-letniego skrzydłowego występującego obecnie w AFC Bournemouth. Hiszpan gra w angielskim klubie na zasadzie wypożyczenia z Milanu, a jego występy nie umykają uwadze skautów ze stolicy Hiszpanii.

Jak informuje portal „Defensa Central,” Królewscy rozważają możliwość sprowadzenia swojego byłego wychowanka z powrotem na Santiago Bernabeu w przyszłym roku. Jimenez opuścił Real w 2023 roku, przenosząc się do Mediolanu, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a następnie definitywnie. Milan zapłacił za niego pięć milionów euro.

W barwach The Cherries 20-latek prezentuje się wyjątkowo dojrzale. Jego szybkość, technika i wszechstronność robią wrażenie nie tylko na szkoleniowcach z Premier League, ale także na przedstawicielach Realu. Madrytczycy uważają, że wychowanek ich akademii ma pełen pakiet umiejętności, by w przyszłości stać się zawodnikiem światowego formatu.

Jimenez potrafi grać zarówno jako skrzydłowy, jak i boczny obrońca. Taktyczna elastyczność to cecha, którą bardzo ceni trener Xabi Alonso. W klubie są jednak świadomi, że na tym etapie kariery Hiszpan potrzebuje przede wszystkim regularnej gry, a tej nie mógłby jeszcze liczyć w Madrycie. Dlatego Królewscy zamierzają nadal monitorować jego rozwój, zanim podejmą decyzję o ewentualnym wykupie z San Siro. Serwis Transfermarkt.de wycenia Jimeneza na 15 milionów euro.