Real Madryt planuje duży transfer. Ściągnie gwiazdę Serie A

Real Madryt monitoruje występy Nico Paza w Serie A. Gwiazda Como ma zapewnioną przyszłość na Santiago Bernabeu. Gigant chce zrealizować ten transfer w przyszłym roku - informuje Fabrizio Romano.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Paz czaruje w Serie A. Real nie zmarnuje okazji

Nico Paz przez wiele lat szkolił się w akademii Realu Madryt, a w 2024 roku na stałe dołączył do włoskiego Como. Była to część planu, gdyż w stolicy Hiszpanii nigdy w niego nie zwątpiono. Argentyńczyk potrzebował jednak regularnej gry w drużynie, której mógłby być nawet liderem. Przeprowadzka do Como okazała się dla niego strzałem w dziesiątkę – debiutancki sezon zakończył z dorobkiem sześciu trafień i dziewięciu asyst w 35 występach. Obecną kampanię też zaczął z przytupem, zdobywając już dwie bramki.

Latem do Como zgłosił się Tottenham, który za ofensywnego pomocnika zaoferował aż 70 milionów euro. Nad jego karierą czuwa natomiast Real Madryt, który przekonał go, aby ten odrzucił jakiekolwiek oferty. Paz marzy o grze na Santiago Bernabeu i wszystko wskazuje na to, że trafi tam już niedługo.

Włodarze Królewskich są bardzo zadowoleni z rozwoju Paza i uważają, że jest on już niemal gotowy, aby walczyć o miejsce w składzie giganta. Fabrizio Romano ujawnił, że plan zakłada pozyskanie go już w 2026 roku. Zgodnie z umową zawartą swego czasu z Como, będzie on kosztował raptem dziewięć milionów euro, co stanowi niebotyczną wręcz okazję.

Real Madrid have plans to bring in Nico Páz back already from 2026 🤍🇦🇷 pic.twitter.com/3ZMqgdczme — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2025

W Madrycie zacierają ręce na nadchodzącą współpracę Paza z Xabim Alonso. Panuje przekonanie, że ten szkoleniowiec zrobi z niego gwiazdę na skalę światową.