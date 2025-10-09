Real Madryt otrzymał listę. Alonso bezwzględny dla sześciu piłkarzy

Xabi Alonso przekazał na biurko zarządu klubu listę zawodników, z którymi nie wiąże przyszłości. Na wylocie z Realu Madryt jest sześciu graczy. Wśród nich m.in. David Alaba i Endrick - donosi El Nacional.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso wprowadza nowe porządki. Sześciu graczy na wylocie z Realu!

Xabi Alonso może zaliczyć początek pracy w Realu Madryt do udanych. Choć na Klubowych Mistrzostwach Świata odpadli w półfinale, to od początku sezonu prezentuje imponująca formę. W dziesięciu meczach odnieśli aż dziewięć zwycięstw, zajmując 1. miejsce w tabeli La Liga. Od startu rozgrywek pewne miejsce w składzie ma dwóch nowych zawodników: Dean Huijsen i Alvaro Carreras.

Na boisku często pojawia się również Franco Mastantuono. Natomiast Trent Alexander-Arnold, póki co leczy kontuzję. Zmiany, jakie zaszły w kadrze pierwszego zespołu podczas ostatniego okna transferowego do dopiero początek rewolucji. Kolejnych roszad należy spodziewać się latem przyszłego roku. Wtedy z zespołem ma pożegnać się aż sześciu piłkarzy, o czym donosi serwis El Nacional.

Alonso na spotkaniu z Florentino Perezem przekazał prezydentowi listę zawodników, z którymi nie wiążę planów. Znalazło się na niej m.in. dwóch lewych obrońców, czyli Ferland Mendy i Fran Garcia. Obaj spadli w hierarchii po przyjściu Alvaro Carrerasa.

Kolejnym piłkarzem bez przyszłości w Madrycie jest David Alaba. W przypadku Austriaka mowa jednak o braku przedłużenia wygasającego kontraktu. Możliwa jest sprzedaż innego środkowego obrońcy. Ze względu na brak regularnej gry pod znakiem zapytania stoi przyszłość Raula Asencio.

Pozostała dwójka to zawodnicy ofensywni. Przede wszystkim niepewna jest sytuacja Endricka, który nie zagrał jeszcze w ani jednym meczu pod wodzą Xabiego Alonso. Graczem używanym do rotacji jest także Brahim Diaz, więc i on znalazł się na liście trenera Królewskich.