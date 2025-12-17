Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Real Madryt jest gotowy wykupić Nico Williamsa

Przyszłość Viniciusa Juniora w Realu Madryt wciąż stoi pod znakiem zapytania. Rozmowy w sprawie nowego kontraktu Brazylijczyka utknęły w martwym punkcie, a wszystko przez bardzo wysokie oczekiwania finansowe piłkarza. Florentino Perez nie zamierza ich spełniać, dlatego w klubie zaczęto realnie rozważać scenariusz jego odejścia.

W tym kontekście na stole pojawiło się nazwisko Nico Williamsa. Skrzydłowy Athletiku Bilbao ma być pierwszym wyborem Realu na wypadek, gdyby Vinicius nie przedłużył umowy, która wygasa w 2027 roku. Madrytczycy nie chcą dopuścić do sytuacji, w której jedna z ich największych gwiazd odchodzi za darmo, dlatego ewentualna sprzedaż już latem jest brana pod uwagę.

Według źródła Real jest gotów opłacić klauzulę odejścia Nico Williamsa, która po ostatnim przedłużeniu kontraktu z Athletikiem do 2035 roku wynosi około 87 milionów euro. To znacznie więcej niż wcześniejsze 60 milionów, ale w Madrycie nie stanowi to problemu. Zwłaszcza że pieniądze z potencjalnej sprzedaży Viniciusa mogłyby w całości pokryć ten wydatek.

Nico Williams od dawna znajduje się na radarze największych klubów. W ostatnich dwóch latach próbowała go sprowadzić Barcelona, jednak bez powodzenia. Baskowie zabezpieczyli się wysoką klauzulą, ale w Hiszpanii panuje przekonanie, że temat jego odejścia jeszcze wróci, jeśli na stole pojawi się konkretna oferta z absolutnego topu.