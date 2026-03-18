Real Madryt odmieniony. Arbeloa robi to lepiej od Alonso

Real Madryt rozbił Manchester City i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. "The Athletic" przygląda się pracy Alvaro Arbeloi. W porównaniu do Xabiego Alonso, ma znacznie lepsze relacje z piłkarzami.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa ma świetne relacje z piłkarzami. Real odżył pod jego wodzą

Real Madryt wrócił do wygrywania i zrobił to naprawdę w świetnym stylu. We wtorek wyeliminował faworyzowany Manchester City i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tych drużyn padł wynik 3-0 dla Królewskich, co zwiastowało, że na Etihad Stadium Obywatele za wszelką cenę będą dążyć do odrobienia strat. Tak się nie stało – rewanżowe spotkanie również zakończyło się wygraną hiszpańskiego giganta, tym razem 2-1.

Tym samym Real wydostał się z niewielkiego kryzysu, wygrywając cztery kolejne starcia. Alvaro Arbeloa po raz kolejny udowodnił, że zasługuje na zaufanie i być może to on będzie prowadził drużynę również w kolejnym sezonie. „The Athletic” przygląda się kulisom jego pracy i porównuje go do Xabiego Alonso, który wytrwał na Santiago Bernabeu tylko kilka miesięcy.

Za czasów Alonso media wiele pisały na temat afer i konfliktów w szatni. Miał on nie po drodze z Viniciusem Juniorem czy Federico Valverde. Arbeloa zdołał odbudować relacje z zawodnikami, a największe gwiazdy chwalą jego podejście. Były obrońca sprawia wrażenie człowieka, z którym znacznie łatwiej się dogadać, a o i on sam ceni sobie przyjacielskie relacje ze swoimi podopiecznymi. Przypomina w swoich działaniach Carlo Ancelottiego, który jest świetnie wspominany w szatni Królewskich.