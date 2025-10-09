Saliba już poza zasięgiem. Real wytypował trzech obrońców

20:50, 9. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Marca

Real Madryt w 2026 roku chce sprowadzić kolejnego środkowego obrońcę. Marzeniem był William Saliba, ale ten zostaje w Arsenalu. "Marca" przedstawia aktualną listę życzeń.

fot. Xinhua Na zdjęciu: Florentino Perez

Real poluje na wolny transfer. Trzy wielkie okazje

Real Madryt przebudował latem defensywę, ściągając Deana Huijsena, Alvaro Carrerasa oraz Trenta Alexandra-Arnolda. Xabi Alonso domagał się jeszcze jednego środkowego obrońcy, a w obliczu potencjalnych odejść Antonio Rudigera i Davida Alaby w przyszłym roku jest to w zasadzie konieczne. Marzeniem władz klubu było przekonanie Williama Saliby do przeprowadzki na Santiago Bernabeu, ale już wiadomo, że ten jest poza zasięgiem. Francuz niedawno przedłużył umowę z Arsenalem i zamknął temat ewentualnego transferu.

Królewscy stworzyli tym samym nową listę życzeń, na której znajdują się trzy nazwiska. Łączy je fakt, że w przyszłym roku każdy z tych piłkarzy ma być dostępny w ramach wolnego transferu. „Marca” wymienia kandydatury Ibrahimy Konate, Marca Guehiego oraz Dayota Upamecano.

Gwiazdor Liverpoolu był już latem łączony z Realem, ale klub preferuje transfer bezgotówkowy. Mistrzowie Anglii w tej kwestii jeszcze się nie poddają i przekonują piłkarza do podpisania nowej umowy. Podobnie w przypadku Upamecano działa Bayern Monachium, który reaguje na zainteresowanie największych klubów w Anglii i Hiszpanii.

Z pewnością klub zmieni Guehi, który zadeklarował już, że opuści Crystal Palace. Tego lala miał trafić do Liverpoolu, ale nie udało się w porę ściągnąć jego następcy, więc do transferu nie doszło. Real z wymienionej trójki ceni go najniżej, ale wciąż widzi w nim wzmocnienie formacji.