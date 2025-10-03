Real Madryt o krok od hitu transferowego. Gwiazdor ujawnił

09:11, 3. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Alejandro Grimaldo przyznał, że latem istniała realna szansa na jego przejście do Realu Madryt. Według „Marki” obrońca Bayeru Leverkusen prowadził rozmowy z Xabim Alonso, ale transfer ostatecznie nie doszedł do skutku.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Grimaldo o możliwym transferze do Realu i Barcelony

Alejandro Grimaldo od dłuższego czasu był łączony z powrotem do Hiszpanii. Latem jego nazwisko pojawiało się w kontekście zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. To właśnie Królewscy wydawali się faworytem do sprowadzenia lewego obrońcy, głównie dzięki wpływowi Xabiego Alonso, który wcześniej prowadził go w Bayerze Leverkusen.

Mimo spekulacji transfer nie doszedł do skutku. Real postawił ostatecznie na Alvaro Carrerasa, a Grimaldo pozostał w Niemczech, gdzie nadal imponuje formą. – Czy mogłem podpisać kontrakt z Realem Madryt? Zawsze była taka możliwość, aby trafić do Madrytu z Xabim Alonso, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Oni zakontraktowali Alvaro Carrerasa i okazja współpracy z Xabim nie nadeszła – powiedział Hiszpan w rozmowie z „Marką”.

POLECAMY TAKŻE

William Saliba (w środku)
Arsenal obsypał go złotem. Real nie dał innego wyboru
Florentino Perez
Real Madryt ma plan B. Alternatywa dla Rodriego wytypowana
Xabi Alonso
Real Madryt rezygnuje z Konate! Nowy plan transferowy Królewskich

Grimaldo ujawnił także, że prowadził bezpośrednie rozmowy ze swoim byłym szkoleniowcem. – Z Xabim Alonso rozmawiałem kilka razy, gdy wciąż był w Bayerze Leverkusen, ale nie było w tym nic więcej. Musiał najpierw przejść do Realu i zobaczyć, jak wszystko zostanie zorganizowane – wyjaśnił obrońca.

Hiszpan odniósł się również do możliwości gry w Barcelonie. – Czy miałem opcję wyboru pomiędzy Realem a Barceloną? Zawsze są jakieś opcje i rozmowy, ale jeśli ostatecznie się nie udają, to znaczy, że nie były mi pisane – stwierdził 30-letni piłkarz.

Zobacz również: Barcelona szykuje wielki transfer. Gwiazdor skomentował spekulacje