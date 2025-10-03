Real Madryt o krok od hitu transferowego. Gwiazdor ujawnił

Alejandro Grimaldo przyznał, że latem istniała realna szansa na jego przejście do Realu Madryt. Według „Marki” obrońca Bayeru Leverkusen prowadził rozmowy z Xabim Alonso, ale transfer ostatecznie nie doszedł do skutku.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Grimaldo o możliwym transferze do Realu i Barcelony

Alejandro Grimaldo od dłuższego czasu był łączony z powrotem do Hiszpanii. Latem jego nazwisko pojawiało się w kontekście zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. To właśnie Królewscy wydawali się faworytem do sprowadzenia lewego obrońcy, głównie dzięki wpływowi Xabiego Alonso, który wcześniej prowadził go w Bayerze Leverkusen.

Mimo spekulacji transfer nie doszedł do skutku. Real postawił ostatecznie na Alvaro Carrerasa, a Grimaldo pozostał w Niemczech, gdzie nadal imponuje formą. – Czy mogłem podpisać kontrakt z Realem Madryt? Zawsze była taka możliwość, aby trafić do Madrytu z Xabim Alonso, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Oni zakontraktowali Alvaro Carrerasa i okazja współpracy z Xabim nie nadeszła – powiedział Hiszpan w rozmowie z „Marką”.

Grimaldo ujawnił także, że prowadził bezpośrednie rozmowy ze swoim byłym szkoleniowcem. – Z Xabim Alonso rozmawiałem kilka razy, gdy wciąż był w Bayerze Leverkusen, ale nie było w tym nic więcej. Musiał najpierw przejść do Realu i zobaczyć, jak wszystko zostanie zorganizowane – wyjaśnił obrońca.

Hiszpan odniósł się również do możliwości gry w Barcelonie. – Czy miałem opcję wyboru pomiędzy Realem a Barceloną? Zawsze są jakieś opcje i rozmowy, ale jeśli ostatecznie się nie udają, to znaczy, że nie były mi pisane – stwierdził 30-letni piłkarz.

