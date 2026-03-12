Real Madryt nawiązał kontakt w sprawie dużego transferu!

Real Madryt rozpoczął działania w sprawie transferu Assana Ouedraogo. Jak przekazał Ekrem Konur na łamach Fussballdaten.de, Królewscy skontaktowali się już z otoczeniem piłkarza RB Lipsk.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt obserwuje talent RB Lipsk

Wygląda na to, że Real Madryt chce kontynuować strategię sprowadzania najzdolniejszych młodych piłkarzy. Na radarze Królewskich znalazł się tym razem Assan Ouedraogo z RB Lipsk.

19-letni pomocnik jest uznawany za jeden z największych talentów niemieckiego futbolu. Mimo że od listopada pauzuje z powodu kontuzji kolana, jego sytuację wciąż uważnie śledzą największe kluby na kontynencie.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Ekrema Konura działacze Realu Madryt mieli już zimą skontaktować się z przedstawicielami zawodnika.

Giganci Europy walczą o młodego pomocnika

Ouedraogo wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Oprócz Realu Madryt jego sytuację monitorują również Bayern Monachium, Manchester United, Arsenal, Liverpool oraz Juventus.

RB Lipsk zdaje sobie sprawę z rosnącej wartości swojego piłkarza. Niemiecki klub chciałby zatrzymać pomocnika przynajmniej na kolejny sezon, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego wartość rynkową.

Według doniesień medialnych ewentualny transfer mógłby kosztować od 55 do 65 milionów euro. Jeśli jednak zawodnik wróci do pełnej formy po kontuzji, kwota ta może w przyszłości znacznie wzrosnąć.

Skauci największych klubów na pewno będą uważnie obserwować jego powrót do gry wiosną. Występy Ouedraogo po długiej przerwie mogą przesądzić o tym, czy latem stanie się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku.