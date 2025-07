Real Madryt na zakupach w Bundeslidze. Możliwy transfer za 45 milionów

Real Madryt umieścił Angelo Stillera pod szczegółową obserwacją. Środkowy pomocnik jest jedną z opcji do wzmocnienia środka pola. Jak podaje Marca, piłkarz jest wyceniany na 45 milionów euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Angelo Stiller trafił pod lupę Realu Madryt

Real Madryt po odpadnięciu z Klubowych Mistrzostw Świata zmienił podejście do reszty okna transferowego. Bolesna porażka z Paris Saint-Germain (0:4) skłoniła Florentino Pereza do przeprowadzenia kolejnych wzmocnień. Warto przypomnieć, że przed turniejem w USA do zespołu trafili: Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold. W najbliższym czasie dołączą także Alvaro Carreras i Franco Mastantuono.

W Madrycie myślą jeszcze o co najmniej dwóch nowych zawodnikach. Jednym z nich ma być środkowy obrońca. W tym przypadku w grę wchodzi kandydatura Ibrahimy Konate. Francuz odrzucił niedawno ofertę nowego kontraktu, którą złożył mu Liverpool.

Nowe twarze spodziewane są także w środku pola. Warto wspomnieć, że po Klubowych Mistrzostwach Świata do Milanu przeniósł się Luka Modrić. W związku z tym Królewscy rozglądają się na rynku za potencjalnymi kandydatami. Ciekawą opcją może być Angelo Stiller, który według dziennika Marca spodobał się przedstawicielom 15-krotnego triumfatora Ligi Mistrzów.

Stiller to piłkarz występujący na co dzień w Bundeslidze w barwach VfB Stuttgart. Wcześniej grał m.in. w Hoffenheim oraz rezerwach Bayernu Monachium. Minione rozgrywki zakończył z czterema golami i jedenastoma asystami w czterdziestu siedmiu meczach.

Źródło sugeruje, że potencjalny koszt transferu może wynieść ok. 45 milionów euro. Na tyle wyceniany jest środkowy pomocnik. Jego obecna umowa ze Stuttgartem wygasa w połowie 2028 roku.