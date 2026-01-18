Real Madryt na zakręcie, a Mourinho komentuje spekulacje

Real Madryt znajduje się na etapie poszukiwań nowego szkoleniowca, a media sugerują, że klub powinien rozważyć zatrudnienie Jose Mourinho. Portugalski trener wprost zabrał głos.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho wprost o łączeniu go z Realem Madryt

Real Madryt jest aktualnie prowadzony przez Alvaro Arbeloę. Jednocześnie władze Los Blancos prowadzą intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca. Faworytem działaczy pozostaje Zinedine Zidane, jednak wiadomo już również, że jednym z kandydatów jest Enzo Maresca. Ostatnio natomiast na pytanie dotyczące ewentualnego powrotu do klubu z La Ligi odpowiedział Jose Mourinho.

– Przestańcie mnie wciągać w telenowele. Jest kilka dobrych, ale ciągną się bardzo długo. Przegapisz jeden lub dwa odcinki i nie jesteś już w stanie śledzić fabuły. Nie skreślajcie mnie, ale nie zamierzam brać udziału w telenowelach – powiedział trener w rozmowie ze Sport TV Portugal.

Jose Mourinho prowadził Real Madryt w latach 2010-2013. Pod wodzą portugalskiego szkoleniowca stołeczna ekipa sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Od września ubiegłego roku Mourinho prowadzi natomiast Benfikę Lizbona, do której trafił po rozstaniu z Fenerbahçe.

Jak dotąd zespół z Lizbony pod wodzą The Special One rozegrał 25 spotkań, notując średnią punktową na poziomie 2,00. To efekt 15 zwycięstw, pięciu remisów oraz pięciu porażek. Aktualna umowa Mourinho z klubem z Estádio da Luz obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Z kolei stery nad Królewskimi, po rozstaniu klubu z Xabim Alonso, przejął Arbeloa. 43-letni szkoleniowiec ma prowadzić Real Madryt do końca trwającej kampanii.