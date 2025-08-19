Real Madryt myśli o transferze za 150 mln euro. Duet marzeń z Mbappe

Real Madryt jest zainteresowany napastnikiem wycenianym na 150 milionów euro. Jak poinformował serwis Le10Sport, może to być partner dla Kyliana Mbappe.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt rozważa transfer napastnika za 150 mln euro

Real Madryt może stać się bohaterem kolejnych wielkich ruchów na rynku transferowym. W klubie rozważają zakup kolejnego napastnika. Tym razem chodzi o Alexandra Isaka. Szwed od miesięcy budzi emocje w Anglii, a jego odejście z Newcastle wydaje się coraz bardziej realne. Problem stanowi jedynie kwota, jakiej oczekują Anglicy, bo jest to aż 150 milionów euro.

Isak ma 25 lat i od kilku sezonów uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych napastników w Europie. W barwach Newcastle wielokrotnie pokazywał swoją skuteczność, dzięki czemu zainteresowały się nim czołowe kluby Europy. Liverpool próbuje sprowadzić reprezentanta Szwecji, ale bez skutku. Okazuje się, że do gry może wejść Real, który potrzebuje większej elastyczności w ataku po niezbyt udanej kampanii 2024/25.

Dziennikarz Richard Keys z BeIN Sports przekonuje, że profil Isaka doskonale pasuje do planów Królewskich. Napastnik mógłby stworzyć z Kylianem Mbappe duet, jakiego w Madrycie nie było od czasów Ronaldo i Benzemy. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Real faktycznie zdecyduje się wydać aż 150 milionów. To ogromna suma, nawet jak na standardy Santiago Bernabeu, a Newcastle nie zamierza z niej rezygnować.

Sam Isak nie ukrywa chęci zmiany otoczenia, a jego sytuacja w Newcastle jest coraz bardziej napięta. W nowym sezonie zdarzyło mu się nawet wypaść z kadry meczowej. To tylko napędza spekulacje i sprawia, że temat jego transferu nabiera rumieńców.