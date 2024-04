Real Madryt może wyłożyć 50 milionów euro Premier League

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Bernardo Silva łączony z transferem z Manchesteru City do Realu Madryt

Real Madryt w trakcie letniej sesji transferowej przede wszystkim ma pozyskać Kyliana Mbappe czy Alphonso Daviesa. Okazuje się jednak, ze nie tylko tacy gracze znajdują się na liście życzeń Los Blancos. Ciekawymi wieściami podzieliło się Daily Mail.

Źródło podaje, że Bernardo Silva jest jednym z tych zawodników, którym poważnie interesuje się Real. Stołeczny klub ma podobno plan, aby podpisać z Portugalczykiem kontrakt na kolejny sezon. Suma transakcji mogłaby wynieść 50 milionów euro.

Wieści przekazane przez Daily Mail mogą zaskakiwać, bo do tej pory w przestrzeni publicznej nie pojawiały się informacje nawet w kategorii plotek o tym, że Bernardo Silva może związać się z ekipą z Estadio Santiago Bernabeu. Ewentualny transfer piłkarza do Realu może wywołać zwrot w sprawie. Do tej pory zawodnika częściej łączoną z przeprowadzką do FC Barcelony czy Paris Saint-Germain.

Bernardo Silva jest od 2017 roku graczem Man City. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Premier League wygasa z końcem czerwca 2026 roku. W tej kampanii 29-latek wystąpił łącznie w 42 spotkaniach, notując w nich 11 trafień i pięć asyst. W swoim piłkarskim CV reprezentant Portugalii ma też takie kluby jak: AS Monaco czy Benfica Lizbona.

