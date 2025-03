Aston Villa poluje i Real Madryt może stracić swój skarb

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Arda Guller znalazł się na radarze Aston Villi

Real Madryt ma w swoich szeregach perełkę, która jednak nie potrafi się przebić. Arda Guler po transferze do hiszpańskiej ekipy zatrzymał się w rozwoju piłkarskim i od dłuższego czasu myśli o zmianie klubu. Tymczasem ciekawe wieści przekazał portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że zawodnik znalazł się na celowniku Aston Villa. Przedstawiciel Premier League jest zatem kolejnym klubem, który wykazał zainteresowanie piłkarzem. Monci natomiast to dyrektor sportowy, szukający aktualnie zawodników młodych i utalentowanych, mogących zadbać też o przyszłość w drużynie Unaia Emery’ego. Ofensywny pomocnik jest z kolei traktowany przez Aston Villę jako okazja.

Zobacz również: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” (WIDEO)

W każdym razie sama transakcja z udziałem transferu Ardy Gulera to będzie trudne wyzwanie. Mimo że klub z Brirmingham jest chętny na ruch z udziałem Turka, to ostateczna decyzja należeć będzie do sterników Królewskich. Władze Realu są natomiast świadome wartości piłkarza.

20-letni zawodnik trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w lipcu 2023 roku z Fenerbahce za 20 milionów euro. Dzisiaj natomiast Arda Guler jest wyceniany na 45 milionów euro. 19-krotny reprezentant Turcji w tej kampanii wystąpił w 30 meczach Realu, notując w nich trzy trafienia i pięć kluczowych podań.

Czytaj także: Real walczy o lojalność obrońcy, to ma być mur drużyny na lata