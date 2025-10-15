Real Madryt może stracić napastnika. Ligowy rywal chce zawodnika

Real Madryt może rozważyć oferty za Gonzalo Garcię w styczniu - podaje "Marca". Hiszpański napastnik znajduje się na liście życzeń Getafe.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gonzalo Garcia na radarze Getafe

Real Madryt dokonał latem sporej rewolucji kadrowej, a na ławce trenerskiej pojawił się Xabi Alonso. Hiszpański trener znakomicie rozpoczął swoją przygodę w klubie. Królewscy zajmują pierwsze miejsce w La Liga po 8. kolejce, choć w tym sezonie ponieśli bolesną porażkę w prestiżowych derbach z Atletico (2:5).

Mimo dobrych wyników możliwe jest odejście jednego lub dwóch piłkarzy w zimowym oknie transferowym. Mowa o zawodnikach, którzy nie mają pewnego miejsca w składzie Alonso. Jednym z takich graczy jest Gonzalo Garcia. 21-letni napastnik zabłysnął podczas Klubowych Mistrzostw Świata, zdobywając cztery bramki w sześciu meczach. Od początku sezonu ma problem z regularnymi występami w pierwszym zespole. Dodatkowo musi konkurować o minuty z Endrickiem.

Według hiszpańskiego dziennika „Marca”, zainteresowanie zawodnikiem ponownie wyraża Getafe, które już latem próbowało sprowadzić młodego napastnika do Coliseum Alfonso Perez. Wypożyczenie do innego klubu La Liga, mogłoby być dla samego zawodnika korzystne i pozwoliłoby na dalszy rozwój.

Garcia w sierpniu przedłużył kontrakt z Królewskimi do 2030 roku. Hiszpan w trwającym sezonie rozegrał sześć spotkań, a łącznie na boisku spędził około 100 minut. W meczu z Kajratem Ałmaty zanotował asystę przy trafieniu Brahima Diaza.