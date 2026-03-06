Real Madryt może stracić Courtoisa. Gigantyczna oferta kusi

Real Madryt może wkrótce stanąć przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości Thibauta Courtoisa. Według informacji przekazanych w programie „El Chiringuito” belgijski bramkarz otrzymał ogromną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Milionowa propozycja dla bramkarza Realu

Thibaut Courtois od lat jest jednym z filarów Realu Madryt. Belgijski bramkarz dołączył do klubu w 2018 roku po transferze z Chelsea. Od tego czasu odegrał kluczową rolę w wielu sukcesach drużyny ze stolicy Hiszpanii.

Według informacji dziennikarza Eduardo Indy golkiper otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję z Arabii Saudyjskiej. Oferta ma opiewać na około trzydzieści milionów euro rocznie. To ogromna kwota w porównaniu z jego obecnymi zarobkami w Madrycie które wynoszą około osiem milionów euro za sezon.

Obecna umowa Courtoisa z Realem Madryt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Oznacza to że po zakończeniu obecnego sezonu bramkarz wejdzie w końcowy etap kontraktu. Taka sytuacja może zachęcić zainteresowane kluby do podjęcia prób transferu w najbliższym czasie.

Real Madryt stosuje jednak określoną politykę kontraktową wobec starszych zawodników. Klub często proponuje krótsze przedłużenia umów lub kontrakty zależne od wyników sportowych. Takie podejście może utrudnić rywalizację z ofertą długoterminowego kontraktu z zagranicy.

Courtois ma obecnie trzydzieści trzy lata i wciąż prezentuje wysoki poziom sportowy. Przed bramkarzem może więc stanąć ważny wybór. Z jednej strony jest kontynuowanie kariery w Madrycie, gdzie pozostaje kluczowym zawodnikiem zespołu, a z drugiej ogromna szansa finansowa poza Europą.

