Real Madryt może stracić Courtoisa. Gigantyczna oferta kusi

18:00, 6. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt może wkrótce stanąć przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości Thibauta Courtoisa. Według informacji przekazanych w programie „El Chiringuito” belgijski bramkarz otrzymał ogromną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Thibaut Courtois
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Milionowa propozycja dla bramkarza Realu

Thibaut Courtois od lat jest jednym z filarów Realu Madryt. Belgijski bramkarz dołączył do klubu w 2018 roku po transferze z Chelsea. Od tego czasu odegrał kluczową rolę w wielu sukcesach drużyny ze stolicy Hiszpanii.

Według informacji dziennikarza Eduardo Indy golkiper otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję z Arabii Saudyjskiej. Oferta ma opiewać na około trzydzieści milionów euro rocznie. To ogromna kwota w porównaniu z jego obecnymi zarobkami w Madrycie które wynoszą około osiem milionów euro za sezon.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Obecna umowa Courtoisa z Realem Madryt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Oznacza to że po zakończeniu obecnego sezonu bramkarz wejdzie w końcowy etap kontraktu. Taka sytuacja może zachęcić zainteresowane kluby do podjęcia prób transferu w najbliższym czasie.

Real Madryt stosuje jednak określoną politykę kontraktową wobec starszych zawodników. Klub często proponuje krótsze przedłużenia umów lub kontrakty zależne od wyników sportowych. Takie podejście może utrudnić rywalizację z ofertą długoterminowego kontraktu z zagranicy.

Courtois ma obecnie trzydzieści trzy lata i wciąż prezentuje wysoki poziom sportowy. Przed bramkarzem może więc stanąć ważny wybór. Z jednej strony jest kontynuowanie kariery w Madrycie, gdzie pozostaje kluczowym zawodnikiem zespołu, a z drugiej ogromna szansa finansowa poza Europą.

Zobacz również: Allegri łączony z Realem Madryt. Milan podjął decyzję