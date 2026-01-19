Real Madryt może kupić gwiazdę. Chelsea dała sygnał

Real Madryt swego czasu wykazywał zainteresowanie transferem Enzo Fernandeza. Chelsea daje sygnał, że jest skłonna sprzedaż swoją gwiazdę w tym roku - informuje "TEAMtalk".

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Florentino Perez

Fernandez dostępny dla Realu. Chelsea oczekuje konkretnej kwoty

Real Madryt wyklucza możliwość transferu zimą, ale konsekwentnie przygotowuje się do letniego okienka. Celem jest wzmocnienie środka pola, o co jeszcze przez zwolnieniem apelował Xabi Alonso. Władze klubu dostrzegają potrzebę sprowadzenia kreatywnego pomocnika, który będzie odpowiadał za kontrolowanie tempa gry i rozgrywanie piłki. Na liście życzeń jest kilka nazwisk, a szczególnie wysoko stoją notowania Enzo Fernandeza, przymierzanego już wcześniej do przeprowadzki na Santiago Bernabeu.

Argentyńczyk jest łączony także z Paris Saint-Germain. Jego sytuacja w Chelsea po odejściu Enzo Mareski jest niepewna – współpraca z tym trenerem układała się znakomicie, więc teraz może zechcieć spróbować swoich sił w innym otoczeniu. Zwłaszcza, że miejsce Włocha zajął Liam Rosenior, który wysoko ceni Andreya Santosa, bezpośredniego rywala Fernandeza.

Chelsea dostrzega to, że Fernandeza można zastąpić, dlatego otwiera się na kwestię jego sprzedaży. Poinformowała o tym zarząd Królewskich, który może przygotować grunt pod letni transfer.

The Blues oczywiście chcą zarobić odpowiednie pieniądze. Fernandez to wciąż kluczowa postać środka pola i jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w drużynie. Mowa więc o kwocie sięgającej 100 milionów euro, aby ten mógł opuścić Stamford Bridge.