Real Madryt mógł zarobić wielkie pieniądze. Odrzucił ofertę za gwiazdora

11:54, 30. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Aurelien Tchouameni stał się kluczową postacią w Realu Madryt. Według "Defensa Central" Królewscy odrzucili ofertę z Premier League, a Xabi Alonso widzi w nim fundament swojej drużyny.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt blokuje transfer Tchouameniego

Aurelien Tchouameni należy do wąskiej grupy zawodników Realu Madryt, którzy nie mają realnej konkurencji na swojej pozycji. Francuz jest pewniakiem do gry w podstawowym składzie Xabiego Alonso, a jego rola w drużynie stale rośnie.

Nowy trener Królewskich jasno zapowiada szeroką rotację, ale pozycja defensywnego pomocnika jest w zasadzie obsadzona tylko przez Tchouameniego. Co więcej, Alonso wykorzystuje go także w linii trzech obrońców, gdy taktyka wymaga dodatkowego zabezpieczenia defensywy.

POLECAMY TAKŻE

Jeremy Jacquet
Real interesuje się francuską perełką. Musi pokonać konkurencję
Xabi Alonso
Real Madryt chce gwiazdora Liverpoolu. Anglicy podali cenę
Josep Guardiola
Guardiola chce stworzyć duet marzeń! Haaland i gwiazda Realu Madryt

Nic więc dziwnego, że Real Madryt błyskawicznie odrzucił ofertę z Premier League. Jak podaje „Defensa Central”, propozycja dotyczyła transferu Tchouameniego, jednak klub w ogóle nie chciał rozważać sprzedaży. Wcześniej pojawiały się plotki o zainteresowaniu Newcastle United, ale źródło nie podało, o który klub chodziło.

Zmiana statusu zawodnika jest widoczna gołym okiem. Jeszcze niedawno mówiło się o możliwym odejściu Francuza, a dziś jego nazwisko w kontekście transferu to temat zamknięty. Alonso ceni jego wszechstronność, dynamikę i zdolność adaptacji do różnych ustawień.

Real Madryt planuje bacznie obserwować formę pomocnika w nadchodzącym sezonie. Niewykluczone, że dobra gra otworzy drogę do nowego kontraktu i wzmocnienia pozycji zawodnika w klubie. W poprzednich rozgrywkach Tchouameni wystąpił w 32 spotkaniach La Liga, notując średnio ponad dziesięć działań defensywnych i cztery odbiory na mecz.

Zobacz również: Juventus wskazał nowy cel. To piłkarz Manchesteru United