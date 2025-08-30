Real Madryt mógł zarobić wielkie pieniądze. Odrzucił ofertę za gwiazdora

Aurelien Tchouameni stał się kluczową postacią w Realu Madryt. Według "Defensa Central" Królewscy odrzucili ofertę z Premier League, a Xabi Alonso widzi w nim fundament swojej drużyny.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt blokuje transfer Tchouameniego

Aurelien Tchouameni należy do wąskiej grupy zawodników Realu Madryt, którzy nie mają realnej konkurencji na swojej pozycji. Francuz jest pewniakiem do gry w podstawowym składzie Xabiego Alonso, a jego rola w drużynie stale rośnie.

Nowy trener Królewskich jasno zapowiada szeroką rotację, ale pozycja defensywnego pomocnika jest w zasadzie obsadzona tylko przez Tchouameniego. Co więcej, Alonso wykorzystuje go także w linii trzech obrońców, gdy taktyka wymaga dodatkowego zabezpieczenia defensywy.

Nic więc dziwnego, że Real Madryt błyskawicznie odrzucił ofertę z Premier League. Jak podaje „Defensa Central”, propozycja dotyczyła transferu Tchouameniego, jednak klub w ogóle nie chciał rozważać sprzedaży. Wcześniej pojawiały się plotki o zainteresowaniu Newcastle United, ale źródło nie podało, o który klub chodziło.

Zmiana statusu zawodnika jest widoczna gołym okiem. Jeszcze niedawno mówiło się o możliwym odejściu Francuza, a dziś jego nazwisko w kontekście transferu to temat zamknięty. Alonso ceni jego wszechstronność, dynamikę i zdolność adaptacji do różnych ustawień.

Real Madryt planuje bacznie obserwować formę pomocnika w nadchodzącym sezonie. Niewykluczone, że dobra gra otworzy drogę do nowego kontraktu i wzmocnienia pozycji zawodnika w klubie. W poprzednich rozgrywkach Tchouameni wystąpił w 32 spotkaniach La Liga, notując średnio ponad dziesięć działań defensywnych i cztery odbiory na mecz.

