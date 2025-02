fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Strahinja Pavlović znalazł się na celowniku Realu Madryt

Real Madryt po wzmacnianiu w ostatnim czasie siły ofensywnej ma zamiar w trakcie najbliższej sesji transferowej pozyskać nowego gracza do obrony. Głównym celem ma być środkowy defensor. Ciekawymi wieściami w sprawie podzielił się serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że władze Los Blancos planują latem ruszyć po Strahinję Pavlovicia. 23-latek aktualnie broni barw AC Milan, mając z klubem kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Dzięki udanym występom w ekipie z Mediolanu piłkarz jednak zwrócił uwagę giganta La Liga. Za transakcją z udziałem Serba przemawia to, że pasuje do filozofii klubu z Hiszpanii, który chce pozyskiwać młodych i perspektywicznych nowych graczy.

Jeśli ekipa z Serie A zdecyduje się na rozważnie propozycji klubu z Hiszpanii, to zmiana klubu nie będzie jednak przesądzona. Finalnie sam Pavlović będzie musiał podjąć decyzję czy chce szukać nowych wyzwań w szeregach Królewskich, czy kontynuować karierę w szeregach 18-krotnego mistrza Włoch.

43-krotny reprezentant Serbii dołączył do Milanu w lipcu minionego roku z RB Salzburg. Milan wyłożył na transakcję 18 milionów euro. W tym sezonie Pavlović wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach, notując w nich trafienie i asystę. Okazję na poprawę bilansu piłkarz może mieć przy okazji potyczki 26. kolejki ligi włoskiej, w której Rossoneri zagrają na wyjeździe z Torino.