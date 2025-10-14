Real Madryt marzy o transferze mistrza świata! W grze 120 milionów funtów

Real Madryt nie ustaje w staraniach o sprowadzenie mistrza świata. Ich celem od dawna jest Enzo Fernandez. Jak podaje TeamTalk kwota transferu mogłaby sięgnąć 120 milionów funtów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Enzo Fernandez wymarzonym transferem Realu Madryt

Real Madryt w ostatnim letnim oknie transferowym wydał ponad 160 milionów euro na nowych zawodników. Przede wszystkim uwaga była skupiona na wzmocnieniach formacji defensywnej. Do drużyny trafili: Alvaro Carreras, Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold. Przy następnej okazji Królewscy będą chcieli sprowadzić środkowego pomocnika, który ożywi rywalizację w środku pola.

Nie jest tajemnicą, że wymarzonym transferem od dawna jest mistrz świata z 2022 roku – Enzo Fernandez. Argentyńczyk już nie raz był łączony z przeprowadzką do Madrytu. Na przeszkodzie zawsze stawała jednak kwota ewentualnej transakcji. Chelsea byłaby gotowa sprzedać piłkarza, ale za taką kwotę, która zwróci zainwestowane środki. Przypomnijmy, że The Blues zapłacili za niego 121 milionów euro.

Jak podaje serwis Football Insider temat transferu Enzo Fernandeza do Realu Madryt znowu powrócił. Los Blancos widzą w nim kluczowego zawodnika, więc są gotowi na trudne negocjacje z nadzieją na szczęśliwe zakończenie. Niemniej jednak sfinalizowanie transakcji nie będzie łatwe z dwóch powodów. Po pierwsze zmianą otoczenie nie jest zainteresowany sam piłkarz. Po drugie żądania finansowe Chelsea będą trudne do spełnienia. Z informacji TeamTalk wynika, że londyńczycy oczekują 120 mln funtów, czyli ok. 137 mln euro.

Enzo Fernandez w tym sezonie wystąpił w 10 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył asystę. Ostatnio podczas zgrupowania reprezentacji doznał kontuzji kolana. Data powrotu do gry pozostaje niewiadomą.