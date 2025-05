Real Madryt liderem w walce po talent z Argentyny. Chce go 17 klubów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mastantuono priorytetem Realu Madryt

Real Madryt potwierdza swoją dominację na rynku transferowym. Klub ze stolicy Hiszpanii praktycznie zamknął już transfer Deana Huijsena z Bournemouth za około 60 milionów euro i błyskawicznie skierował uwagę na kolejny wielki talent – Franco Mastantuono z River Plate. Mimo że oficjalna oferta nie została jeszcze złożona, według „TyC Sports” kontakty między agentami 17-letniego pomocnika a przedstawicielami Realu ulegają intensyfikacji.

W ostatnich dniach doszło do wirtualnego spotkania, w którym udział wzięli Mastantuono, jego agenci oraz przedstawiciel Królewskich. Real chce jak najszybciej wypracować porozumienie, wiedząc, że o argentyńskiego pomocnika walczy cała piłkarska Europa. Poza Realem, chrapkę na transfer mają m.in. Inter, Juventus i Milan, a także giganci z Anglii, Niemiec i Francji. Wyliczono, że łącznie zabiega o niego aż 17 klubów.

W kontrakcie Mastantuono z River Plate znajduje się klauzula wykupu o wartości 45 milionów euro, choć sam klub mógłby zaakceptować nieco niższą kwotę – około 40 milionów – z dodatkowymi bonusami lub procentem od przyszłej sprzedaży. Real Madryt rozważa również możliwość pozostawienia młodego Argentyńczyka w River na wypożyczenie, aby dalej rozwijał swój talent przed ostatecznym dołączeniem do Europy.

Sytuacja transferowa wokół Mastantuono może wpłynąć także na przyszłość innego młodego talentu – Nico Paza, który obecnie występuje w Como. Real sprzedał go do włoskiego klubu za 6 milionów euro, z możliwością odkupienia do 2026 roku za kwotę rosnącą od 9 do 11 milionów euro. Jeśli Mastantuono rzeczywiście trafi na Santiago Bernabeu, Królewscy mogą zrezygnować z powrotu Paza, co otworzyłoby drogę do pozostania Argentyńczyka we Włoszech, gdzie interesuje się nim m.in. Inter.