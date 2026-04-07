Real Madryt powinien sięgnąć po gwiazdę Bayernu. Były piłkarz podpowiada

16:22, 7. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Real Madryt rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Tymczasem Sami Khedira postanowił podpowiedzieć Królewskim. Niemiec uważa, że hiszpański klub powinien sięgnąć po Michaela Olise z Bayernu Monachium.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Obecny sezon nie jest specjalnie udany w wykonaniu Realu Madryt. W zasadzie od pierwszej kolejki hiszpański gigant zmaga się z problemami. Kłopotów nie udało się nawet zażegnać po zatrudnieniu Alvaro Arbeloi, co potwierdza ostatni występ. Królewscy w minioną sobotę ponieśli niespodziewaną porażkę w lidze z RCD Mallorca (1:2).

Nie jest wielką tajemnicą, że Real Madryt rozgląda się za wielkimi wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku. Tymczasem Sami Khedira postanowił podpowiedzieć Królewskim i doradził im transfer. Mistrz świata z 2014 roku uważa, że Królewscy powinni ruszyć po Michaela Olise, gwiazdę Bayernu Monachium.

Michael Olise jest idealny dla Realu Madryt. Byłoby bardzo dziwne, gdyby poważnie nie obserwowano tego gracza. Zwłaszcza, że Królewscy nie chcą wydawać dużych pieniędzy na starsze, uznane gwiazdy – mówił Sami Khedira, cytowany przez „AS”.

Wolą inwestować w rozwój zawodników, którzy mają przed sobą co najmniej sześć lub osiem lat kariery. W wieku 24 lat Olise spełnia te wymagania. Oferuje kompleksowe rozwiązanie i idealnie wpisuje się w wizję klubu – podkreślił Niemiec.

Michael Olise jest obecnie jednym z najlepszych zawodników na świecie. Skrzydłowy Bayernu Monachium w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 16 trafień i 28 asyst.

