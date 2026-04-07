Real Madryt rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Tymczasem Sami Khedira postanowił podpowiedzieć Królewskim. Niemiec uważa, że hiszpański klub powinien sięgnąć po Michaela Olise z Bayernu Monachium.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Sami Khedira uważa, że Real Madryt powinien pozyskać Michaela Olise

Obecny sezon nie jest specjalnie udany w wykonaniu Realu Madryt. W zasadzie od pierwszej kolejki hiszpański gigant zmaga się z problemami. Kłopotów nie udało się nawet zażegnać po zatrudnieniu Alvaro Arbeloi, co potwierdza ostatni występ. Królewscy w minioną sobotę ponieśli niespodziewaną porażkę w lidze z RCD Mallorca (1:2).

Nie jest wielką tajemnicą, że Real Madryt rozgląda się za wielkimi wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku. Tymczasem Sami Khedira postanowił podpowiedzieć Królewskim i doradził im transfer. Mistrz świata z 2014 roku uważa, że Królewscy powinni ruszyć po Michaela Olise, gwiazdę Bayernu Monachium.

– Michael Olise jest idealny dla Realu Madryt. Byłoby bardzo dziwne, gdyby poważnie nie obserwowano tego gracza. Zwłaszcza, że Królewscy nie chcą wydawać dużych pieniędzy na starsze, uznane gwiazdy – mówił Sami Khedira, cytowany przez „AS”.

– Wolą inwestować w rozwój zawodników, którzy mają przed sobą co najmniej sześć lub osiem lat kariery. W wieku 24 lat Olise spełnia te wymagania. Oferuje kompleksowe rozwiązanie i idealnie wpisuje się w wizję klubu – podkreślił Niemiec.

Michael Olise jest obecnie jednym z najlepszych zawodników na świecie. Skrzydłowy Bayernu Monachium w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 16 trafień i 28 asyst.