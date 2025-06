Vinicius Junior podpisał, długoterminowy kontrakt z Realem Madryt. Gwiazdor przedłużył swoją współpracę z Królewskimi do końca czerwca 2030 roku, o czym poinformował Nicola Schira na platformie X.

Vinicius Junior

Vinicius przedłużył kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt przed zbliżającym się nowym sezonem ma ogromne oczekiwania co do wyników. Wszyscy w klubie oraz kibice wierzą, że po słabej poprzedniej kampanii uda się nie tylko coś wygrać, ale i pokazać się lepiej, niż Barcelona, która wygrała wszystkie mecze z Królewskimi. Z tego też powodu Florentino Perez oraz cały klub do tej pory przeprowadzili bardzo ciekawe transfery.

Kolejnym z nich będzie zatrzymanie w zespole na kolejne sezony jednej z największych gwiazd, a więc Viniciusa Juniora. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę na platformie X (dawniej Twitter), gwiazdor podpisał nowy długoterminowy kontrakt z Królewskimi. Będzie on obwiązywał do końca czerwca 2030 roku. Tym samym kończą się wielkie plotki transferowe na temat jego odejścia do Arabii Saudyjskiej.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał dla Realu Madryt w sumie 53 mecze, w których zdobył 21 goli oraz zanotował 18 asyst. To bardzo dobre liczby. 24-letni skrzydłowy z Brazylii w sumie dla Los Blancos ma na swoim koncie 317 występów i 105 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 170 milionów euro.

