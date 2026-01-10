Real Madryt już wie. Szoboszlai zdecydował o swojej przyszłości

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai zostanie w Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie radzi sobie raczej przeciętnie, a może trzeba użyć i mocniejszych słów. Trudno bowiem patrzeć na formę i grę tego zespołu, szczególnie po tym, jak latem klub przeprowadził ogromne transfery sprowadzając m.in. Floriana Wirtza oraz Alexandra Isaka. Dlatego też w pewnym momencie zaczęto spekulować o zwolnieniu Arne Slota, choć aktualnie jego podopieczni lokują się na 4. miejscu w tabeli Premier Leauge.

Niemniej równie istotną kwestią w ostatnim czasie była przyszłość Dominika Szoboszlaia. Węgierski pomocnik ma ważną umowę z The Reds do końca czerwca 2028 roku, ale zainteresowany jego usługami był m.in. Real Madryt oraz Bayern Monachium. Teraz jednak to już tylko przeszłość. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Szoboszlai osiągnął wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu z Liverpoolem. To oznacza, że odrzucił możliwość transferu do Realu Madryt, czy Bayernu Monachium.

Dominik Szoboszlai w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie dla The Reds ten 25-letni środkowy pomocnik na koncie ma 121 występów i 20 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Węgier na 85 milionów euro.

