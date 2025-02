Barcelona dostała ofertę! Gwiazda sama zgłosiła się do klubu

FC Barcelona latem będzie chciała pozyskać nowego skrzydłowego. Z informacji El Chiringuito TV wynika, że do klubu zgłosił się Luis Diaz. Agent piłkarza zdradził, że jego klient jest chętny na transfer.

Luis Diaz chce grać w Barcelonie, agent rozmawiał z Deco

FC Barcelona od kilku miesięcy szuka skrzydłowego, który jeszcze bardziej wzmocni formację ofensywną. Latem ubiegłego roku ich głównym celem było pozyskanie Nico Williamsa, lecz reprezentant Hiszpanii zdecydował się pozostać w Athletic Bilbao.

Wraz z biegiem czasu lista życzeń Katalończyków stale powiększała się o kolejne nazwiska. W przeszłości pisano m.in. o zainteresowaniu Masonem Greenwoodem czy Rafaelem Leao. Natomiast na horyzoncie pojawiła się kolejna opcja, która zaskoczyła wszystkich.

Niespodziewane informacje przekazał Jose Alvarez z portalu El Chiringuito TV. Według niego Luis Diaz, czyli gwiazdor Liverpool zaoferował się Barcelonie. Agent piłkarza miał spotkać się z Deco i w trakcie rozmowy przekazać mu, że jego klient jest gotowy na letni transfer.

Na ten moment nie wiadomo jak Barcelona zapatruje się na możliwość sprowadzenia Luisa Diaza. Ponadto nieznana jest kwota ewentualnego transferu. Kolumbijczyk w Liverpoolu pełni kluczową rolę, więc The Reds z pewnością postawią twarde warunki w negocjacjach. Transfermarkt wycenia piłkarza na 85 milionów euro.

Luis Diaz przeniósł się do Liverpoolu zimą 2022 roku z FC Porto za ponad 50 milionów euro. W tym czasie w barwach klubu rozegrał 133 spotkania, w których zdobył 37 goli i zaliczył 16 asyst. Umowę z The Reds ma ważną do połowy 2027 roku.