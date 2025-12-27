Real Madryt i Barcelona chcą sprowadzić do siebie utalentowanego nastolatka. Kees Smit zimą na pewno nie opuści AZ Alkmaar, a latem ma kosztować fortunę - informuje "The Athletic".

fot. Orange Pics BV Na zdjęciu: Kees Smit

60 mln euro. Tyle trzeba będzie wyłożyć

Real Madryt oraz Barcelona toczą bój o jeden z największych europejskich talentów. Keen Smit zaimponował światu już w poprzednim sezonie, kiedy to rozgrywał znakomite mecze dla AZ Alkmaar. Teraz to kontynuuje, więc o 19-latku zrobiło się bardzo głośno. Kolejnym krokiem w jego piłkarskiej karierze powinien być transfer do któregoś z czołowych klubów. Oprócz hiszpańskich gigantów, zabiegają o niego też takie ekipy, jak Bayern Monachium czy Manchester United.

Zainteresowanym nie będzie łatwo pozyskać młodzieżowego reprezentanta Holandii. Na pewno do transferu nie dojdzie podczas zimowego okienka. „The Athletic” potwierdza, że AZ Alkmaar sprzeda go najwcześniej po sezonie 2025/2026. To pozwoli na jeszcze większy zarobek, jeśli oczywiście Smit utrzyma wysoką formę.

Wzrosła również wycena Smita, która sięga teraz aż 60 milionów euro. Do tej pory zainteresowane kluby liczyły, że wystarczy wydatek rzędu 30 milionów euro. To znacząco komplikuje jego przeprowadzkę do Barcelony, która ma problemy finansowe, jednocześnie ustawiając na lepszej pozycji wyjściowej Real, Bayern czy Manchester United.

Przyszłość Smita powinna się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych miesięcy. W Madrycie rozpatrują go jako następcę Toniego Kroosa, a w Barcelonie widzą w nim idealnego partnera dla Pedriego w drugiej linii.