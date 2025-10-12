Real Madryt gotowy zapłacić 130 milionów za gwiazdę Manchesteru City!

Real Madryt bardzo chce pozyskać Rodriego z Manchesteru City i jest gotowy zapłacić za pomocnika nawet 130 milionów funtów, o czym poinformował serwis "Daily Express".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real może zapłacić 130 milionów funtów za Rodriego

Real Madryt z pewnością może być zadowolony z dotychczasowych meczy w tym sezonie. Piłkarze Xabiego Alonso są liderem tabeli La Liga i podobna sytuacja ma miejsce w Lidze Mistrzów, gdzie po dwóch meczach na ich koncie jest komplet punktów. Niemniej z pewnością nie może to uśpić wielkich aspiracji Królewskich, którzy pomimo tego, że ich kadra już teraz wygląda bardzo dobrze, mają zamiar jeszcze się wzmocnić.

Według informacji przekazanych przez serwis „Daily Express”, Los Blancos bardzo chcą pozyskać piłkarza Manchesteru City. Rodri jest na celowniku Realu Madryt od dłuższego czasu i klub gotowy jest zapłacić za niego nawet 130 milionów funtów, czyli około 150 milionów euro. To z pewnością byłby wielki ruch jeśli chodzi o sumę transferową, ale przede wszystkim o wzmocnienie drugiej linii Królewskich.

Rodri w tym sezonie rozegrał w sumie 11 spotkań i zanotował w nich jedną asystę. Łącznie dla zespołu Pepa Guardioli 29-letni pomocnik rozegrał do tej pory 272 mecze i zdobył w nich 26 goli oraz zanotował 32 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 110 milionów euro. Umowa zdobywcy Złotej Piłki z 2024 roku wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Yamal gotowy odejść z Barcelony. Aż trudno uwierzyć z jakiego powodu