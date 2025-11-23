Real Madryt może wkrótce stracić wychowanka. Gonzalo Garcia jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Aston Villa planuje bowiem złożyć ofertę za hiszpańskiego napastnika - donosi "TEAMtalk".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Aston Villa chce Gonzalo Garcię

Real Madryt przed sezonem przeszedł sporą przebudowę kadrową. Przede wszystkim klub postanowił zatrudnić Xabiego Alonso na stanowisku trenera. Ten ruch okazał się jak dotąd strzałem w dziesiątkę. Królewscy bowiem grają na miarę potencjału, choć oczywiście zdarzyły im się już wpadki. Los Blancos już w niedzielny wieczór zmierzą się na wyjeździe z Elche.

Jak się okazuje, Real Madryt w najbliższym czasie może stracić swojego wychowanka. Nie od dziś wiadomo, że Goncalo Garcia wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Hiszpański snajper jednak jest blisko przeprowadzki do Premier League. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że 21-latek jest celem transferowym Aston Villi, która planuje lada moment złożyć ofertę transferową.

Wspomniane źródło zaznacza, że Leeds United zaoferuje 17 milionów funtów za Gonzalo Garcię. Aston Villa natomiast ma przebić propozycję ligowego rywala. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje wychowanek Realu Madryt. Zapowiada się interesująca walka o przyjście hiszpańskiego napastnika.

Gonzalo Garcia nie ma dużego doświadczenia z gry w seniorskich barwach Realu Madryt. Napastnik rozegrał 21 spotkań. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców. 21-latek może również pochwalić się trzema asystami.