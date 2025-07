Real Madryt zmienił plany. Gigant chce zatrzymać zawodnika

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Fran Garcia zrobił wrażenie na Alonso

Real Madryt zameldował się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmierzy się z Paris Saint-Germain. Jednym z największych zaskoczeń turnieju jest postawa Frana Garcii, który notuje znakomite występy na lewej stronie defensywy Królewskich.

25-letni obrońca zdobył bramkę i zanotował asystę, a jego świetna gra w meczu z Borussią Dortmund została wyróżniona tytułem MVP spotkania. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu przyszłość Hiszpana na Santiago Bernabeu była poważnie zagrożona. Klub planował sprzedaż zawodnika i intensywnie poszukiwał wzmocnień na jego pozycję.

Władze klubu prowadziły zaawansowane rozmowy z Benfiką Lizbona w sprawie pozyskania Alvaro Carrerasa. Transfer jednak nie został sfinalizowany przed rozpoczęciem turnieju, co sprawiło, że Garcia został jedynym nominalnym lewym obrońcą w kadrze Dla byłego zawodnika Rayo Vallecano była to ostatnia szansa, by udowodnić swoją przydatność w drużynie. Jak się okazuje, w pełni ją wykorzystał.

Według informacji dziennika „Marca”, występy Frana Garcii zaskoczyły zarząd Realu. Trener Xabi Alonso ma być pod dużym wrażeniem postawy obrońcy. Hiszpan zaczyna zyskiwać zaufanie kolegów z drużyny, którzy coraz częściej angażują go w budowanie akcji.

Ostateczna decyzja co do przyszłości zawodnika ma zapaść po zakończeniu turnieju, ale wszystko wskazuje na to, że w Madrycie poważnie rozważają zatrzymanie Garcii na kolejny sezon. Jego umowa na Santiago Bernabeu obowiązuje do czerwca 2027 roku.