Real Madryt łączony był z transferem Virgila van Dijka. Jak się okazuje, Holender nie trafi do drużyny Carlo Ancelottiego. Królewscy bowiem rozglądają się za młodymi defensorami - podaje "Defensa Central".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Virgil van Dijk nie wzmocni Realu Madryt

Real Madryt po zakończeniu sezonu może przejść sporą przebudowę. Obecni mistrzowie Hiszpanii prawdopodobnie dopięli już transfer Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Reprezentant Anglii jednak nie jest jedynym zawodnikiem The Reds, który jest łączony z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu. Również Virgil van Dijk znajdował się pod obserwacją Królewskich.

Z informacji przekazanych przez „Defensa Central” dowiadujemy się, że szanse na przyjście holenderskiego gwiazdora do Realu Madryt są naprawdę niewielkie. Florentino Perez bowiem nie jest zainteresowany defensorem przez jego wiek, co praktycznie przekreśla jego szansę na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii. Zawodnik z Anfield Road ma już na karku 33 lata.

Real Madryt ma jasny cel, którego będzie się trzymał. Królewscy bowiem poszukują na rynku młodych defensorów. Właśnie takim jest Dean Huijsen z Bournemouth. Reprezentant Hiszpanii jest niezwykle utalentowanym graczem, który błyszczy na boiskach Premier League. Nieprzypadkowo zatem mistrzowie Hiszpanii traktują jego osobę priorytetowo.

W miniony wtorek Real Madryt zapewnił sobie awans do finału Pucharu Króla. Podopieczni Carlo Ancelottiego musieli się ostro natrudzić, aby tego dokonać. Potrzebowali aż dogrywki, aby wyeliminować Real Sociedad. Rewanżowe spotkanie zakończyło się remisem 4:4, a w pierwszym starciu triumfowali Królewscy rezultatem 1:0.