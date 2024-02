IMAGO / Michael Baucher Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro wzbudził duże zainteresowanie wielu klubów

Jego sytuację monitoruje Real Madryt

Faworytem do transferu 18-latka jest jednak PSG

Real Madryt wysyła obserwatorów na mecze Lille

Po słynnej erze Galacticos, Real Madryt od wielu lat zmienia swoją strategię i stawia na młodych i perspektywicznych zawodników. W ostatnim czasie na Santiago Bernabeu trafiło kilku ciekawych graczy, jak Vinicius Jr, Rodrygo, Fede Valverde, Eduardo Camavinga i Aurilien Tchouameni, którzy znakomicie się rozwijają w stolicy Hiszpanii.

Pozostając wiernym tym ideałom, na celownik klubu pojawiła się kolejna młoda gwiazda: Leny Yoro. Według Fabrizio Romano 18-latek grający w Lille, wzbudził duże zainteresowanie Realu Madryt. Z informacji wynika, że Królewscy już od dłuższego czasu obserwują defensora i w tym miesiącu planują ponownie wysłać obserwatorów na mecze francuskiej drużyny.

Ekspert transferowy podkreśla jednak, że to PSG a nie Real jest głównym faworytem w wyścigu po Yoro. Francuski klub chciał go pozyskać już w styczniu, ale do transakcji nie doszło.

