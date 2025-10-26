Real Madryt chce skrzydłowego Juventusu. Xabi Alonso poprosił o wielki transfer

Real Madryt zamierza zakontraktować Kenana Yildiza z Juventusu - potwierdza dziennik "La Gazzetta dello Sport". Włoski klub z kolei już teraz pracuje nad przedłużeniem kontraktu ze skrzydłowym do 2030 roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kenan Yildiz na celowniku Realu Madryt

Real Madryt coraz wyraźniej sygnalizuje zainteresowanie Kenanem Yildizem, którego rozwój w Juventusie Turyn przebiega w imponującym tempie. Według informacji dziennika „La Gazzetta dello Sport”, o transfer 20-letniego skrzydłowego miał osobiście poprosić Xabi Alonso, zachwycony jego talentem i dojrzałością na boisku.

Yildiz urodził się w niemieckim Regensburgu, ale występuje w reprezentacji Turcji. W krótkim czasie wyrósł na jednego z kluczowych piłkarzy Starej Damy. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Królewskim pełnił nawet funkcję kapitana Juventusu, stając się najmłodszym zawodnikiem w historii klubu w europejskich rozgrywkach.

Juventus doskonale zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania hiszpańskiego giganta. Bianconeri pracują nad nowym kontraktem dla Yildiza, który ma obowiązywać do 2030 roku. Nowa umowa ma gwarantować piłkarzowi zarobki na poziomie 6 milionów euro rocznie, co uczyniłoby go jednym z najlepiej opłacanych zawodników w drużynie.

Włoski klub oczekuje za swoją gwiazdę około 100 milionów euro. Choć kwota wydaje się zaporowa, Real w ostatnich latach wielokrotnie udowodnił, że potrafi inwestować w młode talenty. Nie ulega wątpliwości, że Kenan Yildiz to jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia. W tym sezonie Turek strzelił dwa gole i dorzucił cztery asysty w 10 spotkaniach.