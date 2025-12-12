Real Madryt chce Francuza. Wielki talent obserwowany przez giganta

22:18, 12. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Matteo Moretto

Real Madryt uważnie obserwuje Jeremy'ego Jacqueta z Rennes - informuje Matteo Moretto. Francuski obrońca jest objawieniem tego sezonu w Ligue 1.

Xabi Alonso
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jeremy Jacquet w kręgu zainteresowań Królewskich

Real Madryt nie zwalnia tempa w poszukiwaniu młodych i perspektywicznych zawodników. Najnowszym nazwiskiem na radarze skautów Los Blancos jest 20-letni Jeremy Jacquet z Rennes. 20-letni środkowy obrońca przebojem wdarł się do pierwszej drużyny francuskiej ekipy.

W trwającym sezonie rozegrał już 15 spotkań w Ligue 1. Prezentuje technikę rzadko spotykaną u tak młodych defensorów. Jacquet od dłuższego czasu zbiera znakomite recenzje we Francji, a eksperci określają go jako następnego wielkiego obrońcę Trójkolorowych.

Według Matteo Moretto, Królewscy uważnie monitorują rozwój Jacqueta. Klub z Santiago Bernabeu intensywnie analizuje rynek środkowych obrońców w kontekście przyszłego sezonu, a 20-latek z Rennes szczególnie przyciągnął uwagę działaczy.

Na ten moment Real nie złożył żadnej oferty, jednak skauci Królewskich kilkukrotnie obserwowali go na żywo i mieli pozytywnie ocenić jego warunki fizyczne. Jacquet ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku Jest także regularnie powoływany do reprezentacji Francji U-21, w której rozegrał pięć spotkań. Jego rosnąca pozycja na rynku nie umknęła również innym europejskim gigantom – w ostatnich miesiącach Jacquet był łączony z Juventusem oraz Liverpoolem.

Rennes słynie z tego, że niechętnie oddaje swoje perełki, a Jacquet wyrósł na jeden z ich najcenniejszych zawodników. Zimą nie dojdzie raczej do ruchu, ale rozmowy mogą przyspieszyć latem 2026 roku.

