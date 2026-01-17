PSG może przeprowadzić hitowe wzmocnienie! Na radarze gwiazda Chelsea

21:51, 17. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  L'Equipe

Paris Saint-Germain szykuje kosmiczne wzmocnienie. Celem mistrzów Francji stał się Enzo Fernandez z Chelsea. Do transferu Argentyńczyka może dojść już w letnim okienku - informuje dziennik "L'Equipe".

Luis Enrique
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Enzo Fernandez wzbudził zainteresowanie Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain wróciło już na dobre tory, ale nie na fotel lidera Ligue 1. Na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się RC Lens, ale strata mistrzów Francji wynosi zaledwie jeden punkt. Potwierdzenie wysokiej formy podopiecznych Luisa Enrique miało miejsce w zeszły piątek. Paryżanie w pięknym stylu pokonali OSC Lille rezultatem 3:0.

Z informacji przekazanych przez dziennik „L’Equipe” dowiadujemy się, że Paris Saint-Germain ma olbrzymie plany związane z letnim okienkiem transferowym. Mistrzowie Francji chcą bowiem przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie. W kręgu zainteresowań zespołu z Paryża znalazł się bowiem Enzo Fernandez z Chelsea.

Reprezentant Argentyny zaczyna poważnie rozważać zmianę barw klubowych. W grę jednak wchodzi odejście po sezonie. Paris Saint-Germain zatem może wykorzystać całą sytuację. Czas pokaże, czy pomocnik finalnie wyląduje pod skrzydłami Luisa Enrique. Niewątpliwie byłby to hit transferowy.

Enzo Fernandez w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Chelsea. Argentyński gwiazdor może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców. Mistrz świata może również pochwalić się czterema asystami.

