Enzo Fernandez wzbudził zainteresowanie Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain wróciło już na dobre tory, ale nie na fotel lidera Ligue 1. Na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się RC Lens, ale strata mistrzów Francji wynosi zaledwie jeden punkt. Potwierdzenie wysokiej formy podopiecznych Luisa Enrique miało miejsce w zeszły piątek. Paryżanie w pięknym stylu pokonali OSC Lille rezultatem 3:0.
Z informacji przekazanych przez dziennik „L’Equipe” dowiadujemy się, że Paris Saint-Germain ma olbrzymie plany związane z letnim okienkiem transferowym. Mistrzowie Francji chcą bowiem przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie. W kręgu zainteresowań zespołu z Paryża znalazł się bowiem Enzo Fernandez z Chelsea.
Reprezentant Argentyny zaczyna poważnie rozważać zmianę barw klubowych. W grę jednak wchodzi odejście po sezonie. Paris Saint-Germain zatem może wykorzystać całą sytuację. Czas pokaże, czy pomocnik finalnie wyląduje pod skrzydłami Luisa Enrique. Niewątpliwie byłby to hit transferowy.
Enzo Fernandez w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Chelsea. Argentyński gwiazdor może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców. Mistrz świata może również pochwalić się czterema asystami.